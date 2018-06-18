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Spor

Aylin Sarıoğlu, Nilüfer Belediyespor'da

Gürkan DURAL / BURSA,(DHA) Nilüfer Belediyespor, milli takımda da boy gösteren ve ligin en başarılı liberolarından biri olan Aylin Sarıoğlu ile  anlaşma sağladı

18 Haziran 2018 16:59

Gürkan DURAL / BURSA,(DHA)

Nilüfer Belediyespor, milli takımda da boy gösteren ve ligin en başarılı liberolarından biri olan Aylin Sarıoğlu ile  anlaşma sağladı.
Voleybol Sultanlar Ligi ekiplerinden Nilüfer Belediyespor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bursa Büyükşehir Belediyespor\'un haklarını devretmesinin ardından altyapısından yetiştiği yeşil beyazlı kulübe veda eden Aylin Sarıoğlu, Nilüfer Belediyespor ile  anlaşma sağladı. Geçtiğimiz sezon da Bursa Büyükşehir Belediyespor ile başarılı bir performans sergileyen 1995 doğumlu libero, ortaya koyduğu grafikle birlikte takımının CEV Challenge Kupası\'nda finale yükselmesinde de büyük rol oynamıştı. Bursa Büyükşehir Belediyespor\'da ilk olarak 2011-2012 sezonunda A takıma yükselen Aylin Sarıoğlu, kariyerinde de pek çok başarıya imza attı. Ligde  tecrübeye sahip başarılı oyuncu, 2 kez de Bursa Büyükşehir Belediyespor ile CEV Challenge Kupası şampiyonluğunu yaşadı.

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