T24 LogoT24 Logo
Yaşam
Deutsche Welle

Aylan dev grafitti ile ölümsüzleştirildi

Dünya onu Bodrum'da kıyıya vuran bedeni ile hatırlıyor. Sığınmacı krizinin minik kurbanı Aylan, Frankfurt'ta devasa bir graffiti ile ölümsüzleştirildi. Ressamlardan Oğuz Şen DW Türkçe'ye konuştu.

11 Mart 2016 20:31


Frankfurt'ta 120 metrakarelik bir duvara Justus Becker ile Oğuz Şen'in yaptıkları Suriyeli üç yaşındaki Aylan’ın devasa graffitisinin görüntüleri Almanya'dan tüm dünyaya yayıldı.

Alman ressam Justus Becker ile birlikte Aylan’ın graffitisini Frankfurt’taki bu duvara çizme fikrinin nasıl doğduğunu Frankfurt doğumlu 38 yaşındaki ressam Oğuz Şen DW Türkçe’ye yaptığı açıklamada şöyle anlattı: “Justus yakın arkadaşımdır. Bana geldi ve ‘Frankfurt’ta Avrupa Merkez Bankası’nın karşısındaki duvara o oğlanın (Aylan’ın) resmini boyayalım’ dedi. Düşündüm taşındım, biraz internette araştırdım. Babası ile görüştüm, o oğlunun resminin bu şekilde yapılmasını istiyor mu istemiyor mu onu sordum ve babasının istediğini öğrendim. Babası, bu resmin insanlara ibret olmasını istiyordu.”

'Çok üzüldük'

Aylan’ın görüntüsü, yerde cansız yatan bedeninin fotoğrafı her zaman insanı üzüntüye boğuyor. Ressam Oğuz Şen bunu resmederken bir sanatçı olarak acaba neler hissetti? İki kere bu işten vazgeçmek istediğini belirten Frankfurtlu ressam, sözlerine şöyle devam ediyor: “Önceden bizim için sadece bir resimdi.. Boyuyorsun boyuyorsun… Ama sıra suratını boyamaya gelince ‘Yapamam, istemiyorum artık, bırakmak istiyorum falan’ dedik. Yani çok üzüldük. ‘Ne yapıyoruz burada’ dedik. Çünkü bir realite ile karşı karşıya geldik. Üç gün öyle kaldı o duvar.”

'Afd'nin eyalette oyunu artırması bizi kamçıladı'

Daha sonra Frunkfurt’ta yapılan eyalet seçimlerinde sığınmacılar konusundaki aşırı çıkışlarıyla tepki toplayan sağ popülist Almanya İçin Alternatif Partisi (AfD) yüzde 12 dolayında oy alınca, “Şimdi bunlara karşı bu duvar resmini tamamlamak bir yükümlülük oldu” demiş Oğuz Şen ve arkadaşıyla resmi tamamlamaya karar vermişler.

Oğuz Şen, Frankfurt’taki Merkez Bankası’nın karşısındaki bu duvarı seçmelerinin de bir tesadüf olmadığını, sığınmacılar kapsamında ölüm ve para konularını işleyerek kamuoyunu daha duyarlı hale getirmeye çalıştıklarının da amaçları arasında olduğunu söylüyor.

'Kafalar aydınlansın diye bu duvar resmini yaptık'

Yurt dışında yaşamak zorunda kalan Çinli sanatçı Ai Weiwei, Aylan’ın medyada yayınlanan fotoğraflarını resmetmiş, bunun üzerine Almanya’da tartışmalar başlamıştı. Bu duvar resminden sonra tartışmaların ne yönde devam edeceğine ilişkin olarak da Şen, “Her türlü tepkiyi beklediğini, yaptıkları işi beğenenler olacağı gibi, karşı çıkan da olacağını söylüyor ve ekliyor: “Benim için yaptığımız bu iş bir statement, bir bildiri niteliğinde… Frankfurt’u gezenler hep bu duvar resmini görmeli.. Gözünü kapatsa da görmeli… O açıdan benim için önemli. Almanya’da Aylan’ın babası hakkında bazı olumsuz söylentiler var. Türkiye iki milyon sığınmacı kabul etmiş, Almanya’da hala 'sığınmacılar neden bize geliyor' sorusunu yöneltenler var. İşte bu görüşlere karşı, kafalar biraz aydınlansın diye bu duvar resmini yaptık."

Frankfurt doğumlu olan, 30 yıldır Frankfurt’ta yaşayan ve güzel sanatlar eğitimi gören Oğuz Şen, bu proje için kimsenin yardım etmediğini, harcamaları kendi ceplerinden yaptıklarını da söylüyor ve “Zaten böyle bir projede bize başka kim yardım eder ki” diye de ekliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

DünyaBodrumAylan FrankfurtOğuz TürkçeJustus BeckerOğuzSuriyeliAylanAlmanyaFrankfurtAvrupa Merkez BankasıFrankfurtluAmaFrunkfurtAlternatif PartisiFrankfurt Merkez Bankası Weiwei AylanDeutsche Welle Türkçe Çelik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24