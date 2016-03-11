Aylan dev grafitti ile ölümsüzleştirildi



Frankfurt'ta 120 metrakarelik bir duvara Justus Becker ile Oğuz Şen'in yaptıkları Suriyeli üç yaşındaki Aylan’ın devasa graffitisinin görüntüleri Almanya'dan tüm dünyaya yayıldı.

Alman ressam Justus Becker ile birlikte Aylan’ın graffitisini Frankfurt’taki bu duvara çizme fikrinin nasıl doğduğunu Frankfurt doğumlu 38 yaşındaki ressam Oğuz Şen DW Türkçe’ye yaptığı açıklamada şöyle anlattı: “Justus yakın arkadaşımdır. Bana geldi ve ‘Frankfurt’ta Avrupa Merkez Bankası’nın karşısındaki duvara o oğlanın (Aylan’ın) resmini boyayalım’ dedi. Düşündüm taşındım, biraz internette araştırdım. Babası ile görüştüm, o oğlunun resminin bu şekilde yapılmasını istiyor mu istemiyor mu onu sordum ve babasının istediğini öğrendim. Babası, bu resmin insanlara ibret olmasını istiyordu.”

'Çok üzüldük'

Aylan’ın görüntüsü, yerde cansız yatan bedeninin fotoğrafı her zaman insanı üzüntüye boğuyor. Ressam Oğuz Şen bunu resmederken bir sanatçı olarak acaba neler hissetti? İki kere bu işten vazgeçmek istediğini belirten Frankfurtlu ressam, sözlerine şöyle devam ediyor: “Önceden bizim için sadece bir resimdi.. Boyuyorsun boyuyorsun… Ama sıra suratını boyamaya gelince ‘Yapamam, istemiyorum artık, bırakmak istiyorum falan’ dedik. Yani çok üzüldük. ‘Ne yapıyoruz burada’ dedik. Çünkü bir realite ile karşı karşıya geldik. Üç gün öyle kaldı o duvar.”

'Afd'nin eyalette oyunu artırması bizi kamçıladı'

Daha sonra Frunkfurt’ta yapılan eyalet seçimlerinde sığınmacılar konusundaki aşırı çıkışlarıyla tepki toplayan sağ popülist Almanya İçin Alternatif Partisi (AfD) yüzde 12 dolayında oy alınca, “Şimdi bunlara karşı bu duvar resmini tamamlamak bir yükümlülük oldu” demiş Oğuz Şen ve arkadaşıyla resmi tamamlamaya karar vermişler.

Oğuz Şen, Frankfurt’taki Merkez Bankası’nın karşısındaki bu duvarı seçmelerinin de bir tesadüf olmadığını, sığınmacılar kapsamında ölüm ve para konularını işleyerek kamuoyunu daha duyarlı hale getirmeye çalıştıklarının da amaçları arasında olduğunu söylüyor.

'Kafalar aydınlansın diye bu duvar resmini yaptık'

Yurt dışında yaşamak zorunda kalan Çinli sanatçı Ai Weiwei, Aylan’ın medyada yayınlanan fotoğraflarını resmetmiş, bunun üzerine Almanya’da tartışmalar başlamıştı. Bu duvar resminden sonra tartışmaların ne yönde devam edeceğine ilişkin olarak da Şen, “Her türlü tepkiyi beklediğini, yaptıkları işi beğenenler olacağı gibi, karşı çıkan da olacağını söylüyor ve ekliyor: “Benim için yaptığımız bu iş bir statement, bir bildiri niteliğinde… Frankfurt’u gezenler hep bu duvar resmini görmeli.. Gözünü kapatsa da görmeli… O açıdan benim için önemli. Almanya’da Aylan’ın babası hakkında bazı olumsuz söylentiler var. Türkiye iki milyon sığınmacı kabul etmiş, Almanya’da hala 'sığınmacılar neden bize geliyor' sorusunu yöneltenler var. İşte bu görüşlere karşı, kafalar biraz aydınlansın diye bu duvar resmini yaptık."

Frankfurt doğumlu olan, 30 yıldır Frankfurt’ta yaşayan ve güzel sanatlar eğitimi gören Oğuz Şen, bu proje için kimsenin yardım etmediğini, harcamaları kendi ceplerinden yaptıklarını da söylüyor ve “Zaten böyle bir projede bize başka kim yardım eder ki” diye de ekliyor.