Aykut Hoca Emre'yi istemedi

T24- Fenerbahçe’de kalmak için G.Birliği maçı öncesi Aykut Kocaman ile görüşen Emre Belözoğlu, hiç beklemediği bir yanıtla karşılaştı

Emre: “Mukavelem mayısta bitiyor.. Menajerim sıkıştırıyor, eğer kalmamı istiyorsanız konuşmamız gerekiyor..”

- Aykut Kocaman: “Ben kararımı verdim, sen hala anlamadın mı Emre? Gelecek sezon seni düşünmüyorum..” Fenerbahçe, Newcastle United’dan 5.5 milyon Euro bonservisi ödeyerek aldığı Emre Belözoğlu ile yollarını resmen ayırma kararı aldı..

“Resmen” ifadesini biraz açmak gerekirse, F.Bahçe’nin ikinci kaptanı, son G.Birliği maçı öncesi Samandıra’da teknik direktör Aykut Kocaman ile görüşerek konuyu “resmiyete” bağladı..

Bu sezon yaşananlar ile ilgili uzun bir sohbetin arkasından Kocaman’a “Hocam bu takımın patronu sensin.. Kimin kalacağına kimin gideceğine kararı sen verirsin.. Bu sezon birtakım şanssızlıklar yaşadım ama F.Bahçe’ye uzun yıllar katkı yapacak kuvvette hissediyorum kendimi.. Mayıs ayında 4 yıllık mukavelem bitiyor.. Benimle ilgili tasarrufun nedir” sorusunu yöneltti..

Oyuncusu ile çok samimi bir sohbet eden Kocaman ise bu net soruya aynı netlikte karşılık verdi:

“Ben kararımı verdim.. Sen hala anlamadın mı Emre? Seni önümüzdeki sezon kadroda düşünmüyorum..”

“Hayırlısı olsun o zaman hocam.. Siz kararınızı vermişsiniz” diyerek odayı terkeden Emre, pazar günü de menajeri Ahmet Bulut’u arayarak “Bana kulüp bul” talimatını verdi..

Menejeri Bulut dünya turunda

Aykut Kocaman’ın defterden sildiği Emre Belözoğlu için menajeri Ahmet Bulut, gelecek planlarına başladı. Şu an İngiltere, İspanya ve İtalya’dan teklifleri değerlendirmek için görüşmelere başlayan Bulut, daha sonra Çin ve Rusya’dan gelen transfer görüşmelesi isteklerini değerlendirecek.

Bulut'un kısa zaman içinde Emre’nin yeni takımını belirlemesi tahmin ediliyor.

Emre: Kunut 11maçım kaldı

“İstenmiyor olabilirim ama bu oyunumu etkilemez. Şampiyon olup veda etmek en büyük hedefim.”

-BÜYÜK bir şok yaşayan Emre’nin, Kocaman ile diyaloğunu sadece yakın çevresiyle paylaştığı öğrenildi.. İşte onların ağzından Emre’nin ilk yorumları:

-“Bugüne kadar 16 sene üst düzey profesyonel futbol oynadım.. F.Bahçe ile 2 ay daha mukavelem ve oynamam gereken 11 tane daha maç var.. Gelecek sene burada istenmiyor olmam, kalan maçlarda performansımı üst düzeyde sergilemem gerektiği gerçeğini değiştirmez.. F.Bahçe paramı ödüyor, her türlü ortam müsait.. Benim motive olmam için bundan daha fazlasına gerek yok.. Tek hedefim var: F.Bahçe’nin şampiyonluğuna katkıda bulunarak F.Bahçe’ye veda etmem..”

-BU sezon 5 gol-1 asistle oynayan Emre, F.Bahçe’den yıllık 3.5 milyon Euro ücret alıyordu.. 14 Aralık’ta Aykut Kocaman ile Emre soyunma odasında, bütün futbolcuların önünde ağır bir tartışma yaşamış, bunun üzerine Emre teknik heyet tarafından kadrodışı bırakılmıştı.. Ancak Aziz Yıldırım’ın son andaki talimatıyla Trabzon derbisi gözönünde bulunarak Emre’nin kadrodışı cezası yönetim tarafından yürürlüğe konmamıştı.. Yaşanan son gelişmelerin, bu tartışma sebebiyle olduğu öngörülüyor..

İşte gitmesine neden olan kavga

-Fenerbahçe - Bursa maçının sonu.. Fenerbahçeli futbolcuları içeri sokan Aykut Kocaman, soyunma odası kapısında Emre’yi bekler ve mili futbolcu gelir gelmez, sahada kavga ettiği Cristian için ‘Onun ben anasını s..ceğim, yeter artık’ der ve hocası tarafından sakinleştirilmeye çalışılır. Fakat susmayan Emre, orada bulunan görevlilerin dikkatini çekmeye başlayınca Aykut Kocaman, oyuncusunu kolundan tutarak soyunma odasına iter.

-Ve sonrasında Emre, ‘Sen beni nasıl itersin ya, sen kim oluyorsun?’ dediği Kocaman’dan ‘Otur lan yerine terbiyesiz adam. Herkesle kavga kavga nereye kadar’ azarını işitir ve olay, Aykut Hoca’nın odayı terk etmesiyle sonlanır.

Yerine ilk aday Topal

Milli oyuncuyla daha önce 2 kez aracılar vasıtasıyla görüşen F.Bahçe, Valencia’ya istediği bonservisi ödemeye de hazır.

Emre Belözoğlu’nun gitmesinin ardından hiç kuşku yok ki F.Bahçe orta sahasında müthiş bir teknik ve güç eksiği olacak. Bunun takıma zarar vermemesi adına hemen alternatifleri değerlendirmeye başlayacak olan sarı-lacivertlilerin ilk tercihi Valencia’da oynayan Mehmet Topal.

DAaha önce 2 kez aracılar vasıtasıyla görüşülen milli futbolcunun yeni sözleşme yapması ve bonservisinin yaklaşık 7-8 milyon Euro olması yönetimin gözünü korkutmadı, bu parayı ödemeye hazırlar. Valencia’ya 5.5 milyon Euro’ya giden Topal için 9-10 milyon Euro’ya kadar çıkması beklenen F.Bahçe, oyuncunun maliyetinin Emre’den çok aşağı olmasından dolayı bunu kafasına takmıyor.

TABİİ Topal’ın tıpkı Emre gibi Avrupa tecrübesi yaşayıp gelecek ve henüz 26 yaşında olması, sarı-laciertlilerin bu tranfseri ilk sıraya almasına neden oldu