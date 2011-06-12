Ayhan Çarkın'ın ardından Kutlu Savaş da ifade verdi

T24 - Eski Özel Harekat polisi Ayhan Çarkın’ın itirafları sonrası başlatılan soruşturma kapsamında önemli bir gelişme yaşandı. 3 Kasım 1996’daki Susurluk kazası sonrası ünlü raporu hazırlayan eski Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı Kutlu Savaş’ın, soruşturmayı yürüten savcıya bilgi verdiği öğrenildi.





Gazeteport’un haberine göre, önceki gün öğleden sonra Ankara Adliyesi’ne gelen Savaş, Çarkın’ın açıklamaları ve eski DEP İl Başkanı avukat Faik Candan, avukat Yusuf Ekinci, Nüfus Müdürü Mecit Baskın ve Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Namık Erdoğan’ın Ankara’da öldürülmeleriyle ilgili bilgileri savcı Hakan Yüksel’e aktardı. Savaş’ın, aynı gün savcılara bilgi veren eski bakan Fikri Sağlar ile de yine adliyede görüştüğü kaydedildi.

1987’de dönemin Başbakanı Turgut Özal’ın talimatı üzerine ünlü MİT raporuyla ilgili inceleme yapan Savaş, Susurluk kazası sonrası kurulan hükümetin Başbakanı Mesut Yılmaz tarafından görevlendirilmişti.

Hazırladığı rapor büyük ses getiren Savaş, raporunda Binbaşı Cem Ersever, Behçet Cantürk ve Ömer Lütfü Topal cinayetlerine değinmiş, “Yeşil” kod adlı Mahmut Yıldırım ve Susurluk kazasında ölen Abdullah Çatlı’nın faaliyetlerinin yanı sıra MİT, Emniyet ve jandarmanın Susurluk sürecindeki rollerini değerlendirmişti. Savaş’ın hazırladığı bu rapor, başta uyuşturucu ve terör olmak üzere devlet içindeki bazı birimlerin karıştığı süreçlerin ortaya çıkarılması ve karanlık olayların itirafları nedeniyle büyük önem taşıyor.