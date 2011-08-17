T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ayhan Çarkın ek ifade verdi ANKARA (A.A)

17 Ağustos 2011 18:19

-Ayhan Çarkın ek ifade verdi ANKARA (A.A) - 17.08.2011 - Özel yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliğinin yürüttüğü bazı faili meçhul cinayetlere ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Susurluk davası hükümlüsü eski özel harekat polisi Ayhan Çarkın, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına bir kez daha ifade verdi. Özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Hakan Yüksel, jandarma eşliğinde öğle saatlerinde Ankara Adliyesine getirilen Çarkın'ın yaklaşık 2,5 saat süreyle ek ifadesini aldı.  Savcı Yüksel, daha önce de Çarkın'ın ifadesini almıştı. Çarkın, ifade işleminin ardından adliyeden ayrılırken, gazetecilerin sorularına, ''Adalet er geç yerini bulur'' karşılığını verdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24