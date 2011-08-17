-Ayhan Çarkın ek ifade verdi ANKARA (A.A) - 17.08.2011 - Özel yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliğinin yürüttüğü bazı faili meçhul cinayetlere ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Susurluk davası hükümlüsü eski özel harekat polisi Ayhan Çarkın, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına bir kez daha ifade verdi. Özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Hakan Yüksel, jandarma eşliğinde öğle saatlerinde Ankara Adliyesine getirilen Çarkın'ın yaklaşık 2,5 saat süreyle ek ifadesini aldı. Savcı Yüksel, daha önce de Çarkın'ın ifadesini almıştı. Çarkın, ifade işleminin ardından adliyeden ayrılırken, gazetecilerin sorularına, ''Adalet er geç yerini bulur'' karşılığını verdi.