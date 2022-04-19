Ayhan Bilgen’in “SES Partisi”ne bir itiraz daha: “ Yanılgıya neden olur”

Ses Eşitlik ve Dayanışma Derneği, kısaltma olarak ‘SES Partisi’ ifadesini kullanan Ayhan Bilgen’in liderliğindeki Türkiye'nin Sesi Partisi'ne tepki gösterdi.

Gazete Duvar’da yer alan habere göre, Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmak üzere çalışmalar üreten Ses Eşitlik ve Dayanışma Derneği, Ayhan Bilgen liderliğinde kurulan Türkiye'nin Sesi Partisi'nin logo ve marka kullanımının marka hukukuna uygun olmadığı gerekçesiyle itiraz etti.

Bilgen’in partisinin kısaltma olarak ‘TSP’ yerine SES Partisi ifadesini kullanmasına karşı çıkan SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği Kurucu Başkanı Gülseren Onanç konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“SES Derneği, toplumsal kalkınma ve refah için öncelikle sivil toplumda ve tüm alanlarda mücadele veren Türkiye'nin önde gelen sivil toplum kuruluşlarındandır. Derneğimiz tüm mecralarda ‘SES' olarak biliniyor ve tanınıyor. SES markasını özellikle anlamı nedeniyle tercih ettik; toplumda dayanışma ve eşitlik mücadelesi veren kesimlerin SES'i olmayı amaçladık. Kadından Kadına SES, Kadının SES'i, SES Mentorluk Yürüyüşü, SES'li Düşünüyorum, SES Talks, SES Yılın Kadınları Zirvesi isimli projelerimiz başta olmak üzere SES ifadesini tüm faaliyet alanlarımızda kullanıyoruz."

Türkiye'nin Sesi Partisi’nin ‘SES’ ibaresini dernekleriyle aynı fontta kullandığını belirten Onanç, “Bu durum iki kurum arasında ister istemez organik bir ilişki olduğu yanılgısına neden olacak ve toplum nezdinde karışıklık yaratacaktır. Tarafların faaliyet, proje ve uygulama alanları benzerdir. Kaynakları aynı, SES ibaresi altında birleşmiş iki farklı yapı zannedilerek de meydana gelebilecek iltibas tehlikesi her iki kurum bakımından da sakıncalı sonuçlar doğuracaktır. Dolayısıyla SES ibaresinin partinin adı olarak kullanılmasının önlenmesini istedik” diye konuştu.

Daha önce de ambleme itiraz gelmişti

Bilgen liderliğinde 31 Mart tarihinde İçişleri Bakanlığı’na kuruluş dilekçesini veren Türkiye’nin Sesi Partisi’nin ambleminde güvercine yer verilmiş, bu durumda itiraz eden Demokratik Sol Parti (DSP) konuyu yargıya taşıyacağını açıklamıştı