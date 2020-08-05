T24 LogoT24 Logo
Çevre

İstanbul'daki Aydos Ormanı'nda çıkan yangın kontrol altına alındı

Yangınla ilgili 1 kişi gözaltına alındı

05 Ağustos 2020 12:01

İstanbul'un Kartal ilçesinde bulunan Aydos Ormanı'nda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler bir saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Yangınla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Aydos'ta ormanlık alanda saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Bölgeye yangın söndürme helikopteri de sevk edildi.

Yangın havadan ve yerden yapılan çalışmalarla yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

 

ETİKETLER

aydos ormanıistanbul
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24