Aydınlık yazarı Özçelik: AK Parti MKYK üyesi Kaftancıoğlu kararına ilişkin “Bu işte bir gariplik var” dedi

Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik, AKP MKYK üyesi bir ismin Yargıtay'ın Canan Kaftancıoğlu kararına ilişkin olarak, "Bu işte bir gariplik var” dediğini aktardı.

Özçelik yazısında, "Bu işe Ak Parti ne diyor? Karardan önceden haberleri olmuş mu? Resmi açıklamaları geçelim. Erdoğan’ın yakın çevresi ne düşünüyor? Bunları merak ettim. Çok sayıda isimle görüştüm. Genelde şaşkınlar. Kıdemli bir Ak Partili. MKYK üyesi. Külliye’ye de sık girip çıkanlardan. Şunları söyledi: 'Bu işte bir gariplik var. Kadın hapse bile girmiyor. Ama kahraman yapılmak isteniyor. Fatura da bize kesiliyor. Olayın kime yaradığına bakmak lazım. Birileri ayağımıza kurşun sıkıyor.' Gelen bilgilere bakılırsa, Ak Parti olayı araştırıyor. Bu işin şifreleri çözülmeye çalışılıyor. Birileri fırsatı mı kullandı? Yoksa başka bir operasyon mu var? Bu sorulara yanıt aranıyor" ifadesini kullandı.