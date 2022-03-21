Aydınlık’ın “FETÖ”cü  dediği Yunus Erdoğdu: 15 Temmuz 2016’dan sonra gazetenize haber yapıyordum

Aydınlık gazetesi, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile röportaj yapan Yunus Erdoğdu için "FETÖ"cü ifadesini kullandı. 15 Temmuz 2016 tarihinden sonra Aydınlık gazetesine haber yaptığını hatırlattı.

Erdoğdu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ukrayna'da, Rus işgali acımasızca devam ederken Aydınlık gazetesinde Işıkgün Akfırat imzalı bir haberde manşetten hedef alındığımı gördüm. İroni gibi çünkü ben, 'Cihan' Haber Ajansı kapatıldıktan sonra yani, 15 Temmuz 2016 akabinde, Aydınlık gazetesi için haber yapmaya başladım. Şimdi apar topar haberlerimi siliyorlar sitelerinden. Madem beni hedef alacaktınız bari öncesinden silseydiniz haberleri. Biliyorum son dönemde sizi ihmal ettim, haber göndermedim bunun için böyle yapmanıza gerek yoktu. Söyleseniz yine size de haber yapardım." ifadesini kullandı.

Erdoğdu Twitter hesabından şunları kaydetti:

"Ayrıca kahramanca ülkesini savunan Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodımır Zelenskıy'i de beni korumakla suçlamışınız. Zelenski'nin dik duruşu sizi rahatsız ediyor herhalde siz kendiniz gibi satılık zannettiniz. Menfaatleriniz için sabah akşam kötülediğiniz iktidarın safına geçtiniz.

Zelenski'yi, Bayraktarlar ile satın alabileceğiniz zannettiniz oysa ki Zelenskıy için ticaret başka insan hakları ve hukuk başka konular. İşte burada Aydınlık gazetesinde hâlâ erişilebilen bazı haberlerim ve kaldırılanların ekran görüntüleri."