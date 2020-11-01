Aydınlık gazetesinden 4 yıl önce tazminatsız çıkarılan gazeteci Aysen Beyaz: Keşke gazetenin üzerinde yazan 'Vatan, emek, namus' sloganına sadık olsalar

Aydınlık gazetesinde 5 yıl 4 ay editör olarak çalışan Aysen Beyaz, işten çıkarıldıktan sonra sosyal haklarını alamadığı için açtığı davayı kazandı.

İstanbul 18. İş Mahkemesi'nde görülen ve 06.09.2018'de gazeteci Aysen Beyaz'ın lehine sonuçlanan davada mahkeme, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, birikmiş maaşı, izin günleri, asgari geçim indirimi haklarının ödenmesine hükmetti.

Ancak mahkeme kararına rağmen hakları ödenmeyen Aysen Beyaz sesini sosyal medyadan duyurmaya çalıştı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'i de etiketleyen Aysen Beyaz, partinin yayın organı olarak da nitelendirilen Aydınlık gazetesinde uğradığı mağduriyeti Twitter hesabından duyurdu.

T24'e konuşan Beyaz, Twitter'da sözünü ettiği hakaretle ilgili olarak "Tek başına çocuk büyüten bir kadınım. Ben hakkımı istedim. Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu Üyesi Erkan Önsel beni aradı. Telefonda bağırdı. 'Vatan millet savaşı varken, memleket böyleyken' benim neyin peşinde olduğumu ima eden cümleler kurdu" dedi.

Türkiye Gençlik Birliği'nin kurucularından Mustafa İlker Yücel'in Aydınlık gazetesine genel yayın yönetmeni olduktan sonra TGB kadrolarını gazeteye getirdiğini belirten Beyaz, Erkan Önsel'in de Mustafa İlker Yücel hakkında " Vatansever bir adamdır" dediğini aktardı.

Daha önce Sabah, Bugün ve Takvim gibi gazetelerde çalıştığını ifade eden Beyaz, gazeteye İlker Yücel'in genel yayın yönetmeni olmasının ardından "Üvey evlat muamelesi" gördüklerini ifade etti.

Mahkemeye gitmemek için çok uğraştığını da ifade eden gazeteci Beyaz, Doğu Perinçek'le de konuştuğunu, kendisine "Sen haklısın" dediğini ancak ses çıkmadığını belirtti.

"Mahkeme kararı kesinleştikten sonra ödeme yapılmayınca haciz kararı alındığını, haciz öncesi haber yolladığını ve tatlılıkla çözelim dediğini" belirten Beyaz, "Bir kaç gün sonra Erkan Önsel beni aradı. Bizde kimsenin parası kalmaz dedi" ifadesini kullandı.

Aysen Beyaz, 14 ay ödenmeyen maaşını ve haklarını almak için susmayacağını belirterek "Keşke gazetenin üzerinde yazan 'Vatan, emek, namus' sloganına sadık olsalar" diye konuştu.