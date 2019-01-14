Aydınlar Kandıra'da: Bir yanımız içeride…

Aralarında HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, eski CHP Milletvekili Melda Onur, 78’liler Girişimi Sözcüsü Celalettin Can, T24 yazarları Hasan Cemal, Oya Baydar ve Erdoğan Aydın’ın da bulunduğu çok sayıda yazar, sanatçı, hukukçu ve sivil toplumcu, Kandıra F Tipi Cezaevi’ne giderek burada bulunan tutuklu ve hükümlü siyasetçilerle dayanışma eylemi yaptı.

TIKLAYIN - Selma Irmak ile Sebahat Tuncel, süresiz ve dönüşümsüz açlık grevine başlıyor

Daha önce de Edirne F Tipi cezaevini ziyaret ederek, aralarında eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın da bulunduğu siyasilerle dayanışan, “Bir yanımız içeride” diyen aydınların bu seferki adresi de Kandıra’ydı.

“Yeni yıla zorlu günlerden geçerek girdik. Zorlukların sürdüğü şu günlerde barış, demokrasi güçlerinin buluşması, dayanışması her zamankinden daha fazla önem taşıyor” denen açıklama, cezaevine ‘en çok yaklaşılabilen’ noktada okunurken; tutuklu ve hükümlü siyasetçiler Aysel Tuğluk, Burcu Çelik, Çağlar Demirel, Edibe Şahin, Figen Yüksekdağ, Gültan Kışanak, Günseli Yıldırım, Nurhayat Altun, Sabahat Tuncel, Selma Irmak, Ferhat Encü ve Sırrı Süreyya Önder için hazırlanan iki ayrı defter ve kartpostallar ise avukatlar aracılığıyla cezaevine gönderildi.

"Yalnız olmadıklarını hissettirmek için buradayız"

Zeynep Tanbay tarafından okunan açıklamada, “Haksız adaletsiz, hukuk kurallarına aykırı yargı kararlarıyla ağır insan hakları ihlalleri yaşayan hükümlü ve tutuklu on binlerce insanımıza dayanışma duygularımızı iletmek, yalnız olmadıklarını hissettirmek için buradayız. Buradan; hapishanelerde yüzlerce hasta tutuklu ve hükümlünün, bebekleriyle birlikte tutuklu kadınların, insan haklarına aykırı koşullarda bulundurulduğunu hatırlatmak istiyoruz. Yüzlerce seçilmiş milletvekili, belediye başkanı, belediye meclis üyesi, binlerce yasal parti üyesi ve öğrencinin yaşadığı hukuksuzlukluğun bilinmesini istiyoruz” ifadelerine yer verildi.

“Bu gidişatı değiştirmek için tutum almak toplumsal sorumluluğun bir gereğidir"



Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Gültan Kışanak ise, içeriden gönderdiği mektubunda, “Yaşadığımız sürecin bütün umutsuzluklarına rağmen yeni yıla yeni umutlarla girdik. Johan Berger’in çok güzel bir sözü var: Umut bir güvence değil, bir enerji şeklidir ve çok karanlık koşullarda enerjinin en güçlüsüdür. Bizler de dayatılan kör karanlığa inat, aydınlık bir gelecek kurma umudumuzu büyüterek direniyoruz” dedi.



68 gündür açlık grevinde bulunan DTK Eş Başkanı ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in durumuna da dikkat çeken Kışanak’ın mektubu, “Tüm demokrasi güçlerinin, aydınların, insan hakları savunucularının katkı ve çabalarıyla, sonuç alacağımıza ve yaratılmak istenen umutsuzluk-çözümsüzlük atmosferinin değişeceğine inanıyoruz” diye ekledi. Kışanak, şöyle devam etti:



“Bu gidişatı değiştirmek için tutum almak toplumsal sorumluluğun bir gereğidir. Sizlere gösterdiğiniz duyarlılık nedeniyle bir kez daha teşekkür ediyoruz. Umut paylaşarak, mücadele de umuda tutunarak büyür. Umurlarımızı barıştan, özgürlükten ve demokrasiden yana direncimizi sizlerle paylaşıyor. Tüm demokrasi güçlerine selamlarımızı ve sevgilerimizi gönderiyoruz.”

"Dayanışmayı güçlendirmeye devam edeceğiz”

Kandıra F Tipi Cezaevi’ni ziyaret eden aydınlar de ilerleyen günlerde diğer cezaevlerinin de ziyaret edileceğini belirterek, açıklamalarını, “Bir yanımız içeride, diyerek cezaevlerindeki duruma, haksız tutuklamalara kamuoyunun dikkatini çekmeye, dayanışmayı güçlendirmeye devam edeceğiz” sözleriyle bitirdi.



Cezaevi ziyaretine şu isimler katıldı:

Ali Haydar Konca, Ayşegül Devecioğlu, Beyza Üstün, Celalettin Can, Erdal Karayazgan, Erdoğan Aydın, Esmehan Aykol, Esra Mungan, Eşber Yağmurdereli, Füsun Çelik, Gençay Gürsoy, Gürhan Ertür, Hacer Ansal, Halim Bulutoğlu, Haluk Ağabeyoğlu, Hasan Cemal, Hüda Kaya, Hülya Kirmanoğlu, İlknur Birol, Melda Onur, Melek Özman, Nadire Mater, Necmi Demir, Nesteren Davutoğlu, Neval Tan, Nimet Tanrıkulu, Niyazi Zorlu, Oya Baydar, Servet Demir, Sevtap Akdağ, Şebnem Sünnetçioğlu, Semra Somerson, Şemsa Özar, Şengün Kılıç, Tahsin Yeşildere, Turhan Günay, Veysi Dündar, Viki Çiprut, Zekiye Kürkçüoğlu, Zeynep Tanbay.