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Spor

Aydın'da son karar Ortakçı

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) TFF 3'üncü Lig'den düşüp yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek Aydınspor 1923, teknik direktörünü buldu

31 Mayıs 2018 16:25


Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig\'den düşüp yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig\'de mücadele edecek Aydınspor 1923, teknik direktörünü buldu. 
Turgut Uçar ve Selahattin Dinçel için yaptığı girişimler sonuçsuz kalan Aydınspor, Ergun Ortakçı\'yla anlaştı. Üst üste 2 sezon küme düşme acısı yaşayan siyah-beyazlıların Bölgesel Amatör Lig\'de önemli bir tecrübesi bulunan Ortakçı\'yla 3 yıllığına anlaştığı öğrenildi. Teknik adamlık kariyerine Beykozspor 1908\'de başlayan Ergün Ortakçı, Balıkesirspor, Bayrampaşa, Yeni Amasya, Büyükçekmece, Gebzespor, Ümraniyespor, Kocaelispor ve son olarak Maltepespor\'u çalıştırdı. Ümraniyespor\'u Bölgesel Amatör\'den 3\'üncü Lig ve 2\'nci Lig\'e çıkaran Ortakçı, Kocaelispor\'da da şampiyonluk yaşadı. 
 

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