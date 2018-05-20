Aydın'da orman yangını

Bahattin ALBAYRAK/KUYUCAK (Aydın), (DHA) - AYDIN\'ın Kuyucak ilçesinde, ormanlıkta iki ayrı noktada birden çıkan ve yakındaki tarım arazilerine de sıçrayan yangına, havadan 3 helikopterle müdahale edildi. Sarp arazi nedeniyle alevlere karadan müdahale mümkün olmazken, söndürme çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

Kuyucak\'ın kırsal Karapınar mevkisindeki çam ağaçlarıyla kaplı ormanlıkta, saat 17.00 sıralarında, iki ayrı noktada orman yangını başladı. Bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü\'ne ait Marmaris\'te konuşlu 3 söndürme helikopteri sevk edildi. Rüzgar nedeniyle alevler, kısa sürede yakındaki zeytin bahçelerine de sıçradı. Sarp arazi nedeniyle alevlere karadan müdahale edilemezken, 3 helikopter sorti yaparak, bomlarındaki suyu boşalttı. Hava kararmadan alevlerin söndürebilmesi için müdahaleye devam ediliyor. Söndürme çalışmalarına bazı köylüler de ellerindeki tırpan ve çalılarla destek veriyor. Söndürme çalışmaları sürerken, jandarma, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını bildirdi.