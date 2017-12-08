T24 LogoT24 Logo
Gündem

Aydın'da kefenli ABD protestosu

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına tepki gösteren AK Parti İlçe Teşkilatı üyelerinin düzenlediği eylemde, Anadolu Gençlik Derneği üyeleri kefen giydi

08 Aralık 2017 19:55

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Efeler ilçesinde, ABD Başkanı Donald Trump\'ın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanımasına tepki gösteren AK Parti İlçe Teşkilatı üyelerinin düzenlediği eylemde, Anadolu Gençlik Derneği üyeleri kefen giydi.
ABD Başkanı Trump\'un Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanımasından sonra AK Parti Efeler İlçe Teşkilatı\'nın organize ettiği eylem Kent Meydanı\'nda yapıldı. Cuma namazı sonrası Bey Camii\'nden çıkan vatandaşlar ve Anadolu Gençlik Derneği Aydın Şubesi üyeleri de AK Parti\'nin yaptığı eyleme destek verdi. Anadolu Gençlik Derneği üyeleri kefen giydi, ABD ve İsrail\'i protesto etti. Çok sayıda kişi tekbir getirerek ABD ve İsrail aleyhinde sloganlar attı. Eyleme AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem ile İl Başkanı Ahmet Ertük\'ün de aralarında bulunduğu yüzlerce kişi katıldı. AK Parti Efeler İlçe Başkanı Aytaç Arslan, ortak basın açıklamasını okudu ve Kudüs davasının sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi.

FOTOĞRAFLI

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Burhan CEYHANAYDIN DHA AYDIN EfelerABD Başkanı Donald Trump KudüsAK PartiTeşkilatıAnadolu Gençlik DerneğiABD Başkanı Trump KudüsAK Parti EfelerKent MeydanıCumaBey CamiiAnadolu Gençlik Derneği AydınABDEyleme AK Parti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24