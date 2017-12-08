Aydın'da kefenli ABD protestosu

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Efeler ilçesinde, ABD Başkanı Donald Trump\'ın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanımasına tepki gösteren AK Parti İlçe Teşkilatı üyelerinin düzenlediği eylemde, Anadolu Gençlik Derneği üyeleri kefen giydi.

ABD Başkanı Trump\'un Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanımasından sonra AK Parti Efeler İlçe Teşkilatı\'nın organize ettiği eylem Kent Meydanı\'nda yapıldı. Cuma namazı sonrası Bey Camii\'nden çıkan vatandaşlar ve Anadolu Gençlik Derneği Aydın Şubesi üyeleri de AK Parti\'nin yaptığı eyleme destek verdi. Anadolu Gençlik Derneği üyeleri kefen giydi, ABD ve İsrail\'i protesto etti. Çok sayıda kişi tekbir getirerek ABD ve İsrail aleyhinde sloganlar attı. Eyleme AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem ile İl Başkanı Ahmet Ertük\'ün de aralarında bulunduğu yüzlerce kişi katıldı. AK Parti Efeler İlçe Başkanı Aytaç Arslan, ortak basın açıklamasını okudu ve Kudüs davasının sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi.

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