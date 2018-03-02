T24 LogoT24 Logo
Gündem

Aydın'a şehit ateşi düştü

AYDIN, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Afrin’de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda çıkan çatışmada şehit olan Denizlili Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Dinek’in Aydın’ın Nazilli ilçesindeki ailesine ateş düştü

02 Mart 2018 04:51

AYDIN, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Afrin’de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı\'nda çıkan çatışmada şehit olan Denizlili Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Dinek’in Aydın’ın Nazilli ilçesindeki ailesine ateş düştü.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı\'nda kapsamında Afrin’de çıkan çatışmada Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Dinek, beraberindeki 7 askerle birlikte şehit oldu. İcra edilen operasyonlar esnasında 8 askerin şehit olduğu, 13 askerin ise yaralandığı açıkladı. Uzman Çavuş Mehmet Dinek\'in şehadet haberi, Aydın’ın Nazilli ilçesinde oturan ailesine yetkililer tarafından ulaştırıldı. Dinek ailesi acı haberle büyük üzüntü yaşarken, şehidin baba ocağına Türk Bayrağı asıldı. Aileye yakınları ve komşuları taziye ziyaretine gitti.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AYDIN DHA TÜRK Silahlı Kuvvetlerinin TSK AfrindeZeytin Dalı HarekatıDenizlili Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Dinekin Aydının NazilliTürk Silahlı Kuvvetleri TSK Zeytin Dalı HarekatıAfrindeJandarma Uzman Çavuş Mehmet Dinek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24