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Spor

Aydın'a filede Belçikalı konuk

AYDIN, (DHA) CEV Kadınlar Challenge Kupası'nda ülkemizi temsil eden Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın 8'li finaller turu ilk maçında evinde Belçika'dan Hermes Oostende ile karşı karşıya gelecek

18 Aralık 2018 17:04

AYDIN, (DHA)

CEV Kadınlar Challenge Kupası\'nda ülkemizi temsil eden Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın 8\'li finaller turu ilk maçında evinde Belçika\'dan Hermes Oostende ile karşı karşıya gelecek. 
Mimar Sinan Spor Salonu\'nda saat 19.00\'da başlayacak müsabakayı İsrailli hakem Tiran Shaino ve İtalyan hakem Rossella Piana ikilisi yönetecek. İlk kez yer aldığı Challenge Kupası\'nda Beşiktaş\'ı eleyen Aydın temsilcisi, 23 Ocak\'ta Belçika\'da oynayacağı rövanş maçı öncesi avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Eşleşmenin galibi adını 4\'lü finaller turuna yazdıracak. 
Aydın Büyükşehir Belediyespor, turu geçmesi durumunda Pölkky Kuusamo (Finlandiya)-AO Thiras (Yunanistan) eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

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