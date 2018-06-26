Aydın filede Ecem'le anlaştı

AYDIN, (DHA) - BURSA Büyükşehir Belediyespor\'un yarışmacı haklarını satın alarak yeni sezonda Vestel Venus Sultanlar Ligi\'nde mücadele etmeye hazırlanan Aydın Büyükşehir Belediyespor, geçen sezon Balıkesir Büyükşehir Belediyespor forması giyen smaçör Ecem Alıcı ile anlaştı. Türk Telekom altyapısında yetişen 24 yaşındaki Ecem TVF Spor Lisesi, Galatasaray, Çanakkale Belediyespor, Yalıspor ve Bolu Belediyespor kulüplerinde görev aldı. 1.81 boyundaki smaçör altyapı milli takımlarıyla 2 Avrupa, 1 Dünya şampiyonluğu yaşadı.
FOTOĞRAFLI