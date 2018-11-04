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Spor

Aydın filede çok mutlu

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA) Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde sezonun ilk maçında evinde THY'yi 3-0 mağlup eden Aydın Büyükşehir Belediyespor'da Antrenör Umut Uysal, "Lige iyi başlangıç yaptığımız için mutluyuz" dedi

04 Kasım 2018 15:09

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

Vestel Venus Sultanlar Ligi\'nde sezonun ilk maçında evinde THY\'yi 3-0 mağlup eden Aydın Büyükşehir Belediyespor\'da Antrenör Umut Uysal, \"Lige iyi başlangıç yaptığımız için mutluyuz\" dedi. 
Zor bir ligde mücadele ettiklerini belirten Umut Uysal, \"Rakibimiz 3-4 yıl sonrası Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu hedefleyen bir takımdı. Seyircinin bizim için ne kadar önemli olduğunu hep beraber gördük. Geriye düştüğümüz sette bizi ileriye ittiler. Onlara çok teşekkür ediyorum. Ben bu sayının artarak devam edeceğini düşünüyorum. Bir Aydınlı olarak çok mutluyum. Önemli olan bunu sürdürmek. Salı günü Çanakkale maçından da en iyi neticeyi alıp üst sıralara çıkmak istiyoruz\" diye konuştu.

(FOTOĞRAFLI)

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