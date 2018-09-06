Aydın Büyükşehir Belediyespor'a kahvaltı morali

AYDIN, (DHA) -

VOLEYBOLDA yeni sezonda Bursa Büyükşehir Belediyespor\'un yarışmacı haklarını alarak hem Sultanlar Ligi hem de Avrupa Challenge Cup\'ta mücadele edecek olan Aydın Büyükşehir Belediyespor, kahvaltıda moral depoladı. Kulüp Başkanı Polat Bora Mersin ve yönetim kurulu üyesi Ömer Altuntaş\'ın organize ettiği kahvaltıya Spor Koordinatörü Yaşar Ergün ve takımda yer alan sporcular iyle teknik heyet katıldı. Neşeli dakikalar yaşayan ve birlikteliklerini güçlendiren voleybolcular, yönetime başarı sözü verdi. Başkan Polat Bora Mersin, \"İki farklı kulvarda başarılı bir sezon geçirmek ve Aydınlı sporseverlere heyecanlı maçlar izlettirmek en büyük dileğimiz. Bu doğrultuda bir takım kurduk. Gençler, tecrübeli yerliler ve kaliteli yabancı oyunculardan harmanladığımız yeni ekibimiz Sultanlar Ligi\'ne heyecan ve renk getirecek. Tüm Aydın\'dan maçlarımıza büyük ilgi bekliyoruz\" diye konuştu.

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