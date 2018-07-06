Aydın BŞB'den çifte takviye 

AYDIN, (DHA)

Vestel Venus Sultanlar Ligi\'nde Bursa Büyükşehir Belediyespor\'un yarışmacı haklarını devralan ligin yeni ekibi Aydın Büyükşehir Belediyespor, son 2 sezonda Nilüfer Belediyespor\'da görev alan pasör Duygu Düzceler ve Rota Koleji\'nden orta oyuncu Ceyda Demirhan\'la anlaştı. Bahçelievler\'den libero Erçe Su Kasapoğlu, Sarıyer Belediyespor\'dan pasör Darya Chmil Özbek, Çanakkale Belediyespor\'dan orta oyuncu Gözde Dal ve pasör Seda Arısoy, Seramiksan\'dan libero Sedef Sazlıdere ve Balıkesir Büyükşehir Belediyespor\'dan smaçör Ecem Alıcı ile el sıkışan Aydın ekibi bu iki transferle toplam 8 takviye yapmış oldu. Aydın BŞB, yeni sezonda ülkemizi Bursa ekibinin yerine CEV Challange Kupası\'nda temsil edecek. Antrenörlük görevini Umut Uysal\'ın üstlendiği Aydın takımı, Avrupa arenasında eşleşeceği rakibiyle 27-29 Kasım\'da deplasmanda, 4-6 Aralık\'ta evinde karşılaşacak.