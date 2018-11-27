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Spor

Aydın BŞB Avrupa'da Beşiktaş'a konuk

AYDIN, (DHA) Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde ilk 3 haftayı set vermeden kayıpsız geçen, son 3 karşılaşmayı ise 3-0'lık skorlarla kaybeden Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın tarihindeki ilk Avrupa maçında Beşiktaş'a konuk olacak

27 Kasım 2018 15:23

AYDIN, (DHA)

Vestel Venus Sultanlar Ligi\'nde ilk 3 haftayı set vermeden kayıpsız geçen, son 3 karşılaşmayı ise 3-0\'lık skorlarla kaybeden Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın tarihindeki ilk Avrupa maçında Beşiktaş\'a konuk olacak. 
CEV Challenge Kupası 16\'lı finaller turunda oynanacak Beşiktaş-Aydın BŞB müsabakası Burhan Felek Voleybol Salonu\'nda saat 14.00\'te başlayacak. Rövanş mücadelesi 5 Aralık\'ta Aydın\'da gerçekleşecek. İki maçın sonunda puan olarak üstün taraf tur atlayacak. Puan eşitliği durumunda altın set kuralı devreye girecek. Rakibini eleyecek takım 8\'li finallerde Hermes Oostende (Belçika)-Azerrail Bakü (Azerbaycan) eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

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