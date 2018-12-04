Aydın BŞB Avrupa sınavında

AYDIN, (DHA)

Voleybolda bu sezon Bursa Büyükşehir Belediyespor\'un haklarını devralarak Sultanlar Ligi\'ne katılan Aydın Büyükşehir Belediyespor, tarihinin iç sahadaki ilk Avrupa sınavına yarın çıkacak.

Aydın temsilcisi, CEV Challenge Kupası 16\'lı finaller turunda Beşiktaş\'ı konuk edecek. Mimar Sinan Spor Salonu\'ndaki karşılaşma saat 18.00\'de başlayacak. Rakibiyle geçen hafta oynadığı ilk maçı 3-1 kaybeden Aydın Büyükşehir, rövanşı puan kayıpsız kazanması halinde eşleşmeyi altın sete taşıyacak. Aydın, 3-2\'lik galibiyet ve her türlü mağlubiyette ise elenecek.

Tur atlayan taraf 8\'li finallerde Hermes Oostende (Belçika)-Azerrail Bakü (Azerbaycan) eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.