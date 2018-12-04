T24 LogoT24 Logo
Spor

Aydın BŞB Avrupa sınavında

AYDIN, (DHA) Voleybolda bu sezon Bursa Büyükşehir Belediyespor'un haklarını devralarak Sultanlar Ligi'ne katılan Aydın Büyükşehir Belediyespor, tarihinin iç sahadaki ilk Avrupa sınavına yarın çıkacak

04 Aralık 2018 16:09

AYDIN, (DHA)

Voleybolda bu sezon Bursa Büyükşehir Belediyespor\'un haklarını devralarak Sultanlar Ligi\'ne katılan Aydın Büyükşehir Belediyespor, tarihinin iç sahadaki ilk Avrupa sınavına yarın çıkacak.
Aydın temsilcisi, CEV Challenge Kupası 16\'lı finaller turunda Beşiktaş\'ı konuk edecek. Mimar Sinan Spor Salonu\'ndaki karşılaşma saat 18.00\'de başlayacak. Rakibiyle geçen hafta oynadığı ilk maçı 3-1 kaybeden Aydın Büyükşehir, rövanşı puan kayıpsız kazanması halinde eşleşmeyi altın sete taşıyacak. Aydın, 3-2\'lik galibiyet ve her türlü mağlubiyette ise elenecek. 
Tur atlayan taraf 8\'li finallerde Hermes Oostende (Belçika)-Azerrail Bakü (Azerbaycan) eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AYDIN DHA VoleyboldaBursa Büyükşehir BelediyesporSultanlar LigiAydın Büyükşehir BelediyesporAvrupaAydınCEV Challenge KupasıBeşiktaşMimar Sinan Spor SalonuRakibiyleAydın BüyükşehirHermes Oostende BelçikaAzerrail Bakü
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24