Ayder'de kaçak yapıya jandarma engeli

Muhammet KAÇAR/ÇAMLIHEMŞİN (Rize), (DHA)- RİZE’de imar kirliliği tartışmaları ile gündeme gelen ve uygulanacak Kentsel Dönüşüm Projesi için gün sayan ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası’nda kaçak yapılaşma girişimleri sürüyor. Bir kamyon kasasında yaylaya götürülmek istenen iki odalı ahşap kulübeye müdahale eden jandarma ekipleri, kamyonunun yaylaya girişine izin vermedi.

Çamlıhemşin ilçesinde dün gece yarısı bir kamyon kasasına konulan iki odalı ahşap tek katlı kulübenin Ayder Yaylası’na götürüldüğünü fark eden belediye ve jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler, Fırtına Köprüsü mevkiinde kamyonu durdurdu. Kamyon kasasındaki kulübenin izinsiz olarak Ayder Yaylası\'na götürüldüğünü tespit eden ekipler, kamyonun geçişine izin vermedi. Kamyon, kasasındaki kulübe ile birlikte geri çevrildi.

Bölgede son günlerde, ‘İmar Barışı’ ile birlikte af geleceğini düşünen kişiler kaçak yapılaşma girişimlerini artırdığı belirtildi.

5 AYRI KORUMA KURULU KARARI AYDER’İ KORUYAMADI

Çamlıhemşin ilçesinde bulunan Ayder Yaylası, 1987 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile \'Turizm Merkezi\' ilan edildi. Aynı zamanda belediye mücavir alanı olan ve doğal güzelliği ile öne çıkan yaylada bu tarihten sonra gelişigüzel yapılaşma başladı. 1994 yılında Milli Park, 1998 yılında ise doğal sit alanı ilan edilerek koruma altına alınan Ayder, 2006 yılında da Bakanlar Kurulu Kararıyla, \'Kültür ve Turizm Koruma Gelişim Bölgesi\' ilan edildi. 5 ayrı Koruma Kurulu kararına rağmen kaçak ve beton yapılara teslim olan yaylada, 290 yapıdan 158’i hakkında, kaçak ve ruhsata aykırı olduğu gerekçesiyle yıkım kararı alındı.

Ayder Yaylası’nda, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Kentsel Dönüşüm Projesi uygulanacak. 5 farklı model hazırlanan yaylada dikey yerine en fazla 2 katlı yatay yapıların yer alması öngörülüyor.

CUMHURBAŞKANI\'NDAN AYDER TEPKİSİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayder’deki gelişi güzel yapılaşamaya ilişkin “Allah’ın bize verdiği Ayder bambaşka, ama biz Ayder’i kirlettik rezil ettik” ifadelerini kullanmıştı.

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