Ayda 10 bin dolar alan milletvekili tartışması: Sedat Peker Metin Külünk'e seçim dönemlerinde para verdiğini söyledi

Organize suç örgütü kurmak suçlamasıyla aranan ve yurt dışında bulunan Sedat Peker, bu sabah yayımladığı videoda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Bir siyasetçiye ayda 10 bin dolar veriyor" iddiasına "Benim 10 bin dolar yolladığım bir milletvekili yok ama daha çok yolladıklarım var" yanıtını verdi.

Peker bu sabah yayımladığı videoda "Bana 10 bini doları nasıl yakıştırdınız. Ben aç, açıkta kalırım yine herkesten fazla veririm. Hani diyorlar ya bunu açıkla diye. Ben kimseye 10 bin dolar vermedim ama daha büyük paralar yolladım. Çanta çanta" diye konuştu.

Peker, eski AKP milletvekili ve MKYK üyesi Metin Külünk'ün videoları yayımlamasından sonra kendisini arayıp, sakinleştirmeye çalıştığını, iddialarının ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı zor durumda bıraktığını söylediğini savundu ve şöyle devam etti;

''Metin ağabeyle, Ömer Külünk diye bir yakını var mesela, nasıl ilişkimiz onu anlatayım. Tefeciler benim yeğenimin yerini almış, o zamanın parası bugünün 1,5 milyon lirası, tefecilerle bir konuşsan şey yapsa. Ya dedim Metin ağabey, ben ismimi unutturmaya çalışıyorum, o onu arayacak, o onu arayacak sanki ben tahsilat yapıyormuşum gibi. Dedim ağabey kaç para ben vereyim. O konuda ismi geçen bir iki işadamı arkadaş var, biz ödeyelim dedik. İş para ödemeye gelince bir tek ben ödedim, tapuyu aldık verdik. Biz para verdik mi böyle veririz."

'Almanya'daki derneklere para yolladım'

Sedat Peker Külünk'ün kendisinden Almanya'daki bazı derneklere para göndermesini rica ettiğini ve el altından bu derneklere para gönderdiğini" iddia etti.

Peker arıca "Ama öyle her ay giden 10 bin yok, seçim zamanı geldiğinde arabasına para bırakırdım. Şimdi ben böyle deyince diğer milletvekilleri de bizi de söylemesin diye konuşacaktır. Biz kimseyi satmayız ama Biden falan diyerek beni sakinleştirmek için film yapıp, sonra karalama kampanyasına abilik yap. Daha çoğunu verdim. 10 bin değil, 150 bin değil daha fazlasını verdim.'' diye konuştu.

BBC Türkçe'nin Peker'in iddialarını sormak üzere aradığı Metin Külünk'e ulaşmak mümkün olmadı.

Tartışma Soylu'nun iddiasıyla başladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle aranan Sedat Peker'in bir siyasetçiye "her ay 10 bin dolar gönderdiği" iddiasıyla ilgili olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a bu siyasetçiyi açıklaması çağrısı yapmıştı.

Şentop ise Kılıçdaroğlu'nun kendisine "iftira" attığını söylemiş ve kendisinin de söz konusu ismin açıklanmasını istediğini belirtip, Bunu açıklayacak kişi ben değilim, muhatabıdır" demişti.

Tartışma, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun önce TRT, daha sonra da Habertürk televizyonlarında katıldığı programda Peker'den her ay 10 bin dolar alan siyasetçi bulunduğunu açıklamasının ardından başladı.

Soylu söz konusu siyasetçinin ismini açıklamamış, bu konuda "savcıya konuşacağını" söylemişti.