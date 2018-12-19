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AYAZAĞA'DA SU BASKINI NEDENİYLE YOL ULAŞIMA KAPANDI (2)

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Hakan KAYA - İSTANBUL DHA Sarıyer Ayazağa'da dere taşması nedeniyle Kemerburgaz Caddesi trafiğe kapandı

19 Aralık 2018 14:30

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Hakan KAYA - İSTANBUL DHA

Sarıyer Ayazağa\'da dere taşması nedeniyle Kemerburgaz Caddesi trafiğe kapandı. Bazı araçlar geri dönmek zorunda kaldı.

İstanbul\'da gün boyu etkili olan yağmur su baskınlarına neden oldu. Sarıyer Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi\'ni su bastı. Yol göle dönerken, cadde araç trafiğine kapandı. Kapanan yolda bazı araçlar geri dönmek zorunda kaldı. Belediye ekipleri suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.

 

Görüntü Dökümü:

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-Bu altındaki yoldan görüntüler

-Araçların geri dönmesi

-Detaylar

 

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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