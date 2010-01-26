Ayalon:'Alçak koltuk' şakaydı

Alçak koltuk krizinin mimarı İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Danny Ayalon, "Her iki ülke birbirine haysiyet ve saygıyla davranmalı" dedi.





Alçak koltuk krizinin mimarı İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Danny Ayalon, Strasbourg'da NTV muhabiri Kayhan Karaca'nın sorularını yanıtladı.



Ayalon, "Her iki tarafın birbirine haysiyet ve saygıyla, belirli bir nezaket içinde davranmaları gerektiğini söyledi ve "Tek taraflı belagat olmaması gerekiyor" dedi.



Biz de Filistin sorununu çözmek isitiyoruz ama bütün umudu tek tarafa bağlamak doğru değil diyen Ayalon Başbakan Erdoğan'ın Yahudi karşıtlığını kışkırttığı iddiaları ile ilgili olarak da şunları kaydetti:



"Ben de bu raporu şahsen görmedim ve gazetelerden öğrendim. Eğer gerçekten böyle bir rapor varsa, bunun basına yansımaması gerekiyordu. Bence İsrail ve Türkiye'nin konuşması, birlikte çalışması gerekiyor. Bu sadece bizim açımızdan değil, Ortadoğu'daki tüm ülkeler için faydalı olacaktır."



Herşey şakayla başladı





Ayalon alçak koltuk krizi nedeniyle kendi ülkesinde aldığı eleştirileri ise şöyle yorumladı:



"Bundan gurur duyuyorum aslında. Çok canlı bir demokrasi var İsrail'de. Herkes fikrini söyleyebiliyor. Ben de ifade ettim, onlar da fikirlerini ifade etti. İsrail hükümetinde bir Türkiye sorunu kesinlikle yok. Ben asla bir Türk düşmanı değilim. Hatta daha önce ABD, Kanada ve Arjantin gibi ülkelerde Türkiye lehine çalışmaktan mutluluk duydum. Ankara ve İstanbul'a defalarca geldim. Aslında herşey şakayla başladı. Bu olay medyaya yansımamalıydı."



Bu bilinçli bir şekilde başlamadı. Hiçbri şekilde böyle söylenmemesi gerekiyordu. Özür dilerim, artık bunu arkamızda bırakmamız gerekiyor. İsrail'deki Türk Büyükelçi son derece ihtiyaç duyulan, önemli bir kişidir."