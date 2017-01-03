Axel Witsel de Çin'e transfer oldu

Rusya Premier Lig ekiplerinden Zenit'te forma giyen Belçikalı oyuncu Axel Witsel, Juventus'tan gelen teklifi reddederek Çin Ligi'ne bu sezon çıkan Tianjin Kuanjian’a transfer olmaya karar verdi.

Fabio Cannavaro'nun çalıştırdığı kulüpten çok cazip bir teklif aldığını vurgulayan Witsel; "Juventus'ta forma giymek her oyuncunun hayali. Ancak ailemin geleceğini düşünmek zorundaydım" dedi.

Zenit'ten yılda 3 milyon Euro kazanan Witsel'in Çin'de yıllık maaşı 16 milyon Euro’ya çıkacak.



Bu da Belçikalı oyuncunun dakikada 37 Euro; yani yaklaşık 140 Türk Lirası kazanacağı anlamına geliyor.