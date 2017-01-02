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Spor

Axel Witsel de Çin yolcusu

Rusya Ligi takımlarından Zenit'te forma giyen Axel Witsel'le Avrupa'nın dev kulüpleri de yakından ilgileniyor

02 Ocak 2017 16:55

Chelsea ve Everton gibi büyük İngiliz kulüplerin renklerine bağlamak istediği Axel Witsel için Çin devi Shanghai SIPG, yılda 18 milyon Euro ödemeye hazır.

Haftada 300 bin sterlin kazanç sağlayacak anlaşmaya henüz bir cevap vermediği öğrenilen 27 yaşındaki oyuncunun kulübü ile anlaşması 6 ay sonra sona erecek.

Şu an Shanghai SIPG'i yöneten menajer Andre Villas-Boas'ın da eski öğrencisiyle yeniden çalışmak için sabırsızlandığı öğrenildi.

Juventus ve Barcelona'nın da yakın markajında olan Belçikalı için böylesine büyük bir teklifin Avrupa kıtasından çıkmayacağı öngörülüyor.

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ZenitAxel WitseltransferSIPG

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