T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Avusturya'dan yeni sığınmacı adımı

Avusturya önümüzdeki haftadan itibaren Slovenya üzerinden gelen sığınmacıların daha büyük bir bölümünü geri çevirmeye hazırlanıyor.

15 Ocak 2016 17:50


Avusturya İçişleri Bakanı Johanna Mikl-Leitner Avusturya'nın resmi radyosu Ö1'a verdiği demeçte önümüzdeki haftadan itibaren İskandinav ülkelerine geçmeyi hedefleyen kişilere sınırdan geçiş izini verilmeyeceğini kaydetti.

Mikl-Leitner söz konusu adımın Avusturya veya Almanya'ya sığınma başvurusunda bulunmak yerine İskandinav ülkelerine gitmeyi hedefleyen sığınmacıları kapsadığını belirtti.

Bakan bu adımla Almanya'yı örnek aldıklarını vurguladı. Son dönemde Avusturya üzerinden gelen sığınmacıların arasından Almanya tarafından geri çevrilenlerin sayısında artış yaşanmıştı. Bu durumdan özellikle İsveç gibi Kuzey ülkelerine gitmeyi isteyen sığınmacıların etkilendiği kaydediliyor. Mikl-Leitner bu bağlamda günde 200 ila 300 sığınmacının geri çevrildiğini belirtiyor.

Resmi rakamlara göre, Avusturya yıl başından bu yana Slovenya üzerinden Avusturya'ya gelen yaklaşık bin 700 sığınmacıyı geri çevirdi. Bu bağlamda özellikle komşu ülkeden ek kimlik dokümanları talep edildiği, bu belgelerin temini halinde ise genellikle sığınmacıların ülkeye girişine izin verildiği belirtiliyor. İsveç ve Danimarka mülteci akınıyla mücadele amacıyla ocak ayı başında sınır kontrollerine başlamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AvusturyaSlovenyaBakanı Johanna Mikl-Leitner AvusturyaAlmanyaKuzeyDanimarkaWelle Türkçe DW/AFP/BW/BÖ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24