Avusturya'dan yeni sığınmacı adımı



Avusturya İçişleri Bakanı Johanna Mikl-Leitner Avusturya'nın resmi radyosu Ö1'a verdiği demeçte önümüzdeki haftadan itibaren İskandinav ülkelerine geçmeyi hedefleyen kişilere sınırdan geçiş izini verilmeyeceğini kaydetti.

Mikl-Leitner söz konusu adımın Avusturya veya Almanya'ya sığınma başvurusunda bulunmak yerine İskandinav ülkelerine gitmeyi hedefleyen sığınmacıları kapsadığını belirtti.

Bakan bu adımla Almanya'yı örnek aldıklarını vurguladı. Son dönemde Avusturya üzerinden gelen sığınmacıların arasından Almanya tarafından geri çevrilenlerin sayısında artış yaşanmıştı. Bu durumdan özellikle İsveç gibi Kuzey ülkelerine gitmeyi isteyen sığınmacıların etkilendiği kaydediliyor. Mikl-Leitner bu bağlamda günde 200 ila 300 sığınmacının geri çevrildiğini belirtiyor.

Resmi rakamlara göre, Avusturya yıl başından bu yana Slovenya üzerinden Avusturya'ya gelen yaklaşık bin 700 sığınmacıyı geri çevirdi. Bu bağlamda özellikle komşu ülkeden ek kimlik dokümanları talep edildiği, bu belgelerin temini halinde ise genellikle sığınmacıların ülkeye girişine izin verildiği belirtiliyor. İsveç ve Danimarka mülteci akınıyla mücadele amacıyla ocak ayı başında sınır kontrollerine başlamıştı.