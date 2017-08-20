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Dünya
Deutsche Welle

Avusturya'dan Erdoğan'a sert tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'daki Türklere 24 Eylül'deki seçimlerde "Türkiye'ye saygısızlık yapan siyasi partilere oy vermeme" çağrısına, Avusturya'dan da tepki geldi.

20 Ağustos 2017 15:19

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'daki Türklere 24 Eylül'de yapılacak seçimlerde "Türkiye'ye saygısızlık yapan siyasi partilere oy vermeme" çağrısı yapmasına Avusturya'dan da tepki geldi.

Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, "Erdoğan'ın başka ülkelerin içişlerine sürekli karışması, sadece Almanya'da olmuyor. Ben buna kesinlikle karşıyım." dedi. Alman Welt am Sonntag gazetesine konuşan Avusturyalı bakan, Erdoğan'ın özellikle Almanya ve Avusturya'daki Türk kökenlileri kendi çıkarlarına "alet ettiğini" kayetti. Kurz, Erdoğan'ın Türk kökenlileri "kutuplaştırdığını ve Türkiye'deki anlaşmazlıkları Avrupa Birliği'nin içine taşıdığını" belirtti. Avusturyalı Bakan, Erdoğan veya bakanlarının Avusturya'da ekim ayında yapılacak Ulusal Konsey seçimleri öncesinde benzeri planları varsa, şimdiden böyle bir "karışmayı kesinlikle kabul etmeyeceklerini" dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'da 24 Eylül tarihinde yapılacak genel seçimlerle ilgili olarak cuma günü Almanya'daki Türklere seslenerek "Hristiyan Demokratlar, Sosyal Demokratlar ve Yeşillerin Türkiye'nin düşmanı olduğunu" söylemiş ve Türk kökenli seçmenlere "Türkiye'ye karşı düşmanlık yapmayan siyasi partileri destekleme" çağrısında bulunmuştu. Erdoğan boykot çağrısını dün Denizli'de yaptığı konuşmada yinelemişti.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters/AFP, AÜ/BD

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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