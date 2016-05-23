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Deutsche Welle

Avusturya'da zafer Van der Bellen'in

Avusturya'da korkulan olmadı, aşırı sağ kaybetti

23 Mayıs 2016 21:59


Avusturya'da Yeşiller'in desteklediği cumhurbaşkanı adayı Aleksander Van der Bellen seçimlerin ikinci turunu kılpayı farkla kazandı. İçişleri Bakanı Wolfgang Sobotka'nın açıkladığı seçim sonucuna göre, Yeşiller'in adayı 72 yaşındaki Ekonomi Profesörü Von der Bellen oyların yüzde 50,3'ünü, aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) tarafından desteklenen 45 yaşındaki Norbert Hofer ise oyların yüzde 49,7'sini aldı,

Bu sonuçla Yeşiller Partisi'nin eski genel başkanlarından Van der Bellen altı yıllığına Avusturya Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmaya hak kazandı. Van der Bellen görevi 8 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Heinz Fischer'den devralacak.

Berlin memnun

Seçimi Van der Bellen'in kazanması Berlin'de kısa sürede yankı buldu. Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Sekreteri Katarina Barley, Van der Bellen'in zaferinin kendisini rahatlattığını belirterek "Sağcı FPÖ'nün adayının kazanmaması nedeniyle bu Avusturya ve Avrupa için iyi bir gün" diye konuştu.

Alman Yeşiller Partisi de sonuçtan memnun. Yeşiller Meclis Grubu Başkanı Anton Hofreiter, "Aşırı sağcılarla mücadelenin öncülüğünü yapanlar kazanabilir" diye konuştu. Hofreiter, Avusturya'da Van der Bellen'in kılpayı kazandığı seçimlerin Almanya'daki halk partileri için de bir uyarı olduğunu ifade etti.

İlk turun galibi Hofer'di

FPÖ adayı Norbert Hofer cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunu sürpriz bir biçimde yüzde 35 oy oranıyla galip tamamlamıştı.

Yeşiller Partisi'nin adayı Van der Bellen ise ilk turda yüzde 21,3'lük destek buldu. Böylece ülkede 1945'ten bu yana ilk kez cumhurbaşkanlığı seçimleri SPÖ ve Avusturya Halk Partisi (ÖVP) arasında yapılmıyor.

Avusturya'da cumhurbaşkanı daha çok temsili bir görev üstlenmesine rağmen, Başbakanı atama ve bazı durumlarda parlamentoyu feshetme yetkisine sahip. Avusturya'da cumhurbaşkanı 6 yıllığına seçiliyor. Halen görevdeki Sosyal Demokrat Heinz Fischer iki dönem üst üste görevde kaldığı için tekrar seçilemiyor. Toplam 6 milyon 400 seçmenin yüzde 14'ünün mektupla oy kullanması nedeniyle kesin sonuçların pazartesi günü açıklanması bekleniyor.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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