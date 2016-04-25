Avusturya'da seçim depremi



Avusturya'da dün cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gidildi. Toplam 6 adayın yarıştığı seçimde adaylardan hiçbiri yüzde 50'nin üzerine oy alamadı.

45 yaşındaki Hofer birinci oldu

İlk turun galibi, yüzde 35'lik oy oranıyla aşırı sağcı Avusturya Özgürlükçü Partisi'nin (FPÖ) adayı Norbert Hofer oldu. İkinci sırada ise Yeşiller'den Alexander Van der Bellen yer aldı. Ekonomi profesörü Van der Bellen'e seçmen desteği yüzde 21,3 oldu. 45 yaşındaki Hofer, 22 Mayıs'ta yapılacak ikinci turda 72 yaşındaki Van der Bellen ile yarışacak.

İktidar partileri hüsrana uğradı

İktidarda partileri Avusturya Sosyal Demokrat Partisi (SPÖ) ile Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ise sandıkta hüsrana uğradı. Rudolf Hundstorfer (SPÖ) ile Andreas Kohl'ün (ÖVP) oy oranları yüzde 11 dolayında kaldı. Bağımsız aday, eski hakim Irmgard Griss'e verilen destek yüzde 19'u buldu. Avusturya kamuoyunda medyatik bir isim olarak bilinen iş adamı Richard Lugner ise yüzde 2,3'le umduğunu bulamadı.

'Önce Avusturya'

Seçim kampanyasında "Önce Avusturya" sloganını öne çıkaran FPÖ, mülteci krizini işledi. Gözlemciler, koalisyon hükümetinin izlediği politikalardan hoşnutsuz seçmenlerin FPÖ'ye yöneldiğine dikkat çekiyor. Avusturya'da işsizlik artarken, ekonomik göstergeler de olumsuz bir seyir izliyor.

Seçim sonuçları iktidar partilerinde nasıl yankı buldu?

Avusturya gündeminde cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının iktidar parti temsilcilerinde nasıl yorumlanacağı tartışma konusu oldu. Başbakan ve SPÖ lideri Werner Faymann, "Yaygın ve güçlü bir desteğe sahibiz" demekle yetindi. Başbakan yardımcısı ve ÖVP genel başkanı Reinhold Mitterlehner ise koalisyon politikalarını gözden geçirmeye çağırdı. Mitterlehner, "Bu son fırsat" dedi.

Aşırı sağcı aday Hofer ikinci turun favorisi

22 Mayıs'taki ikinci turda 16 yaşın üzerindeki 6 milyon 400 bin Avusturyalı sandık başına çağrılacak. Gözlemciler FPÖ adayı Hofer'i favori olarak görüyor. Avusturya'da cumhurbaşkanı 6 yıllığına seçiliyor. İkinci dönem için adaylığına izin veriliyor. İki dönemdir görev başındaki Heinz Fischer'in süresi temmuz ayında doluyor.