Avusturya'da acil durum hazırlığı



Balkanlardan Avusturya'ya açılan Spielfeld sınır kapısından bundan bir yıl öncesine kadar her gün 10 bin kadar mülteci geçiş yapıyordu. Spielfeld sınır kapısı bugün eski sakin günlerine geri döndü. Mülteci karşıtı bir politika yürüten Alpler ülkesi Avusturya, her türlü olasılığa karşı önlem almış durumda. Avusturya olası bir mülteci akını durumunda ise acil durum ilan etmeyi planlıyor. Hükümetin bu konuda hazırladığı yasa tasarısının yakında yürürlüğe girmesi bekleniyor. Dolayısıyla Avrupa'ya gitmek isteyenlerin Avusturya engelini aşması ise bundan sonrası için pek mümkün görünmüyor. Avusturya'da son durumu ve alınan önlemleri derledik:

Sınırlardaki durum: Avusturya, Macaristan sınırındaki geçiş noktası Nickelsdorf'de mülteci akınından sonra kayıt merkezleri oluşturdu. Avusturyalılar temmuz ayından beri mülteci ve insan kaçakçıları olabileceği ihtimaline karşı sınırdan geçen araçlarda arama yapıyor. Bölgede şimdiye kadar yasadışı yollarla geçiş yapmaya çalışan 4 bin 500 kişi ve 117 insan kaçakçısı yakalandı. Avusturya'nın Slovenya ve İtalya sınırında ise mülteciye artık pek rastlanmıyor.

İltica başvurusu yapanların toplam sayısı: Avusturya'da 25 bin mülteci iltica başvurusunda bulundu. Ayrıca güvenli komşu ülkelere geçiş yapan 11 bin kişi de beklemede. Bu kişiler Dublin Sözleşmesi kapsamına giriyor. Buna göre bu kişiler eğer sınırdışı edilmedilerse sözleşme uyarınca altı ay içinde ilk ayak bastıkları AB ülkesinde hak sahibi olabiliyor. Bu kişilerden Macaristan'a geçen 6 bin mülteci Dublin Sözleşmesi uyarınca Avusturya'ya geri geldi.

Acil durum ilanı: Avusturya'daki koalisyon hükümetinin 2016 yılı için hedefi 37 bin 500'den fazla iltica başvurusu almamak. Bu sayı 2015'e oranla 50 bin kişi daha az. Bu sayının üzerine çıkılırsa ülke genelinde acil durum çağrısı yapılması planlanıyor. Bu konuda yapılan yasal düzenlemenin bilirkişi heyetine eylül ayı başında gönderilmesi bekleniyor. Heyetin yasal düzenleme ile ilgili incelemesinin altı ay kadar süreceği tahmin ediliyor. Bu yasal düzenleme yürürlüğe girinceye kadar iltica başvurusunda bulunmak isteyen herkes sınırda tutulacak. Avusturya 2017 yılında üst sınırını 35 bine düşürmeyi planlıyor.

Acil durum hazırlıkları: Ancak Avusturya hükümetinin hazırladığı tartışmalı yasal düzenleme, ancak yasadışı sınır geçişlerinin sıkı bir düzenleme ile zorlaştırılması durumunda hayata geçirilebilir. Dolayısıyla bu durumda Macaristan sınırında 30 kilometre uzunluğunda tel örgü çekilebilir. Bu, İtalya sınırındaki Brenner için de geçerli. Kayıt merkezlerinin de doğrudan sınır noktalarında kurulması gerekiyor. Ayrıca sınırdışı edilmeyi bekleyen mülteciler nedeniyle Macaristan'la da daha iyi bir işbirliği yapılması gerekli.

Siyasi tartışmalar: Muhafazakar Avusturya Halk Partisi (ÖVP), iltica başvurularına üst sınır getirilmesini koalisyon hükümetinin temel hedefi olarak belirlemişti. Parti, acil durum ilan edilmesi ile ilgili düzenlemeyi de kısa sürede hayata geçirmek istiyor. Avusturya Sosyal Demokrat Parti'den Başbakan Christian Kern de ilgili yasal düzenlemeye son halinin eylül başında verileceğini açıkladı. Yabancı karşıtı ve Avrupa Birliği'ne mesafeli politikaları benimseyen aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) ise anketlere göre yüzde 35 oy oranıyla açık ara önde.