Avusturya’da 15 Temmuz programı iptal edildi

Avusturya’nın başkenti Viyana’da 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybedenleri anma töreni iptal edildi.

Milliyet’in haberine göre, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Avusturya Başkanlığı tarafından organize edilen ve AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk'ün katılacağı programı için yapılan sözleşme, Fleming's Hotel tarafından kaldırıldı.

UETD Avusturya Başkanı Cem Aslan, programını gerçekleştirmek üzere Fleming's Hotel ile sözleşme yaptıklarını ancak söz konusu sözleşmenin bugün iptal edildiği haberinin kendilerine iletildiğini söyledi.

Aslan, "15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı'nı düzenleyeceğimiz otelden gelen telefonda sözleşmenin iptal edildiği bildirildi. Yetkililer bana, gerek sosyal medya üzerinden gerek telefon ve mail yoluyla çok tepki aldıklarını, bu durumun otelin imajını zedelediği gerekçesiyle sözleşme maddelerinde yer alan 'Fleming's Hotel, imaj zedelenmesine yol açacak programları iptal etme hakkına sahiptir' maddesine dayanarak salon sözleşmesinin feshedildiğini aktardı" dedi.