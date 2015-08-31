Avusturya sınırda alarma geçti



Avusturya'nın insan kaçakçılığıyla mücadelenin sertleştirileceğini duyurmasının ardından olağanüstü uygulamalar devreye girmeye başladı.

Avusturya polisi Budapeşte-Viyana otoyolunda seyreden şüpheli araçları durdurup tek tek aramaya başladı.

Hangi sınır kapılarında arama var?

Macaristan'ın Hegyeshalom sınır kapısında Avusturya'ya giriş için bekleyenlerin oluşturduğu araç kuyruğunun uzunluğu 30 kilometreye ulaştı. Sopron ve Kophaza sınır kapılarından Avusturya'ya girmek isteyenler de aranıyor. Sopron'daki kuyruk 6, Kophaza'da ise 4 kilometreyi buldu.

71 sığınmacı kamyon kasasında can verdi

71 sığınmacının cesedinin bulunduğu kamyon perşembe günü Avusturya Burgenland'daki otoyol kenarında terkedilmiş olarak bulunmuştu. Kamyonun kasasında ölenlerin, havasızlıktan boğulduğu tahmin ediliyor. Polis sığınmacıların Suriye iç savaşından kaçanlar olduğunu duyurmuştu.

'İnsan kaçakçısı çete'

Olayla bağlantılı oldukları gerekçesiyle 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların dördünün Bulgar, birinin ise Afgan olduğu belirtildi. Dört zanlıdan birinin cesetlerin bulunduğu kamyonun sahibi, ikisinin ise şoförlük yaptığı açıklandı. Polis söz konusu kişilerin insan kaçakçılığı yapan bir Bulgar-Macar çetesinin üyeleri olduğunu tahmin ediyor. Avusturya İçişleri Bakanı Johanna Mikl-Leitner, gelişmenin ardından Macaristan sınırında kontrollerin arttırılacağını duyurmuştu.

AB Adalet ve İçişleri Konseyi toplanıyor

Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin içişleri ve adalet bakanlarının sığınmacı krizini görüşmek üzere olağanüstü toplanması kararlaştırılmıştı. 14 Eylül'de toplanacak Adalet ve İçişleri Konseyi'nin mevcut durumu, yürürlükteki önlemleri ve alınabilecek muhtemel diğer önlemleri gözden geçireceği belirtildi.