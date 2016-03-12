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Dünya
Deutsche Welle

Avusturya sınır kontrollerini genişletiyor

Avusturya İçişleri Bakanı Johanna Mikl-Leitner, sığınmacı akınına karşı sınır kontrollerini genişletmeyi planladıklarını açıkladı. Bakan, Türkiye’yle yapılan işbirliği konusunda da AB’ye dikkatli olma çağrısı yaptı.

12 Mart 2016 14:30


Avusturya İçişleri Bakanı Johanna Mikl-Leitner “Welt am Sonntag” gazetesine yaptığı açıklamada ülkesinin farklı geçiş noktalarındaki sınır kontrollerini genişletmeyi planladığını açıkladı. “Sığınmacılara Balkan rotasının tamamen kapatılmasının onları başka rotalara yönlendirebileceğini” söyleyen Bakan, “Avusturya'nın sınırlarını bu duruma hazırlamalıyız” diye konuştu.

Mikl-Leitner'ya göre Avrupa'ya kitlesel göçün kalıcı bir biçimde sona erdiğini varsaymak ve buna güvenmek bir hata. Bu nedenle, tel örgülerle çevrili Spielfeld sınır kapısının yanı sıra on iki ayrı sınır noktasının daha çitlerle, tellerle, konteynerlarla çevrilmesi ve polis ve askerler tarafından denetlenmesi öngörülüyor.

“Türkiye'ye vize muafiyeti riskli”

İçişleri Bakanı, kısa süre önce yapılan AB-Türkiye Zirvesi'nde ele alınan taslak metni de eleştirdi. “Türkiye'yle sığınmacılar konusunda işbirliği yapmak önemli, ancak bu ne pahasına olursa olsun yapılmalı fikri yanlış” diye konuşan Mikl-Leitner, vize muafiyetine sıcak bakılmasını “riskli” olarak nitelendirdi. Mikl-Leitner, “Avrupalılar olarak kendimize şu soruyu sormalıyız: Bundan kısa süre önce muhalif medyaya kayyumun atandığı bir ülkeyle vize muafiyetine yönelik adımların hızlandırılmasını görüşürken kendimizi ya da değerlerimizi ne kadar ciddiye alabiliriz?” diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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