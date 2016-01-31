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Dünya
Deutsche Welle

Avusturya sığınmacıları iade edecek

Avusturya hükümeti 2019'a kadar en az 50 bin sığınmacıyı ülkelerine geri göndermeyi kararlaştırdı. İadelerin hızlandırılması için bir dizi önlem alınacak.

31 Ocak 2016 14:40


Viyana hükümeti, bürokratik işlemlerin hızlandırılması, sınırdışı anlaşmalarının imzalanması ve iadeler için ek uçak seferleri konulması gibi bir dizi uygulamaya geçerek, ülkedeki sığınmacıların ivedilikle geldikleri ülkelere gönderilmelerinin önünü açacak.

İçişleri Bakanı Johanna Mikl-Leitner (ÖVP), "Bir çok ülke uygulamalarını sertleştiriyor. Biz Avrupa'da mantıklı bir seri reaksiyonunun harekete geçmesini sağladık" dedi.

Avusturya hükümeti, bu yıl en fazla 37 bin 500 sığınmacı kabul edeceğini açıklamıştı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da 2019'a kadar en az 50 bin sığınmacının ülke dışına çıkarılmasının planlandığı belirtildi.

Öte yandan İsveç İçişleri Bakanı Anders Ygeman da kitlesel sınırdışı hazırlıkları yapıldığını açıkladı. Ygeman, geçtiğimiz yıl içinde İsveç'e gelen 160 bin sığınmacıdan 80 bininin sınırdışı edilmesi için emniyet birimleri ve göç dairesinin hazırlıklarını sürdürdüğünü söyledi. Ancak hukuki prosedürler gereği sınırdışı işlemlerinin uzun yıllar sürebilceği belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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AvusturyaBakanı Johanna Mikl-LeitnerAvrupaBakanlığıBakanı Anders YgemanDeutsche Welle Türkçe DPA TY/BS

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