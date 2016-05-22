Avusturya sandık başında



İlk turu Nisan ayında yapılan Avusturya'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin bugün ikinci ve son turu yapılıyor. Cumhurbaşkanlığı yarışı ilk turun galibi aşırı sağcı Avusturya Özgürlükçü Partisi'nin (FPÖ) adayı Norbert Hofer ile Yeşiller Partisi'nden Alexander Van der Bellen arasında geçiyor.

Aşırı sağcı Avusturya Özgürlükçü Partisi'nin (FPÖ) adayı Norbert Hofer ilk turu sürpriz bir biçimde yüzde 35 oy oranıyla galip tamamlamıştı. Yeşiller Partisi'nin adayı Van der Bellen ise ilk turda yüzde 21,3'lük destek buldu. Böylece ülkede 1945'ten bu yana ilk kez cumhurbaşkanlığı seçimleri SPÖ ve Avusturya Halk Partisi (ÖVP) arasında yapılmayacak.

Favori Hofer

45 yaşındaki uçak mühendisi Norbert Hofer seçimler öncesinde mevcut mülteci krizinde Avusturya'nın değerleri ve kültürüne sahip çıkacağı söylemiyle öne çıkmıştı. 72 yaşındaki ekonomi profesörü Van der Bellen ise rakibi aşırı sağcı Hofer'in Avusturya'yı hak ettiği şekilde temsil edemeyeceğini savundu. Gözlemciler FPÖ adayı Hofer'i favori olarak görüyor.

Avusturya'da cumhurbaşkanı daha çok temsili bir görev üstlenmesine rağmen, Başbakanı atama ve bazı durumlarda parlamentoyu feshetme yetkisine sahip. Avusturya'da cumhurbaşkanı 6 yıllığına seçiliyor. Halen görevdeki Sosyal Demokrat Heinz Fischer iki dönem üst üste görevde kaldığı için tekrar seçilemiyor. Toplam 6 milyon 400 seçmenin yüzde 14'ünün mektupla oy kullanması nedeniyle kesin sonuçların pazartesi günü açıklanması bekleniyor.