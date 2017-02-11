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Dünya
Deutsche Welle

Avusturya polisi sahte Hitler’in peşinde

Adolf Hitler’in doğum yeri Braunau’da polis Hitler kıyafetiyle sokakta dolaşan bir adamın peşinde.

11 Şubat 2017 21:07

Polis, Adolf Hitler'in doğum yeri olan Avusturya'nın Braunau kentinde Hitler kıyafetiyle dolaşan bir adamı arıyor.

Oberösterreichischen Nachrichten adlı gazetede yer alan habere göre, söz konusu kişi Nazi döneminden kaldığı düşünülen bir üniforma giyiyor ve bunun yanı sıra benzer bir saç ve bıyık kesimine sahip.

Gazetenin haberinde, yetkili savcılık sözcüsü Alois Ebner'in "Adolf Hitler'in kişiliğinin başka insanlarca yüceltildiği algısını sağlayacak eylemler suçtur” ifadelerine yer verildi.

Adolf Hitler, 20 Nisan 1889 tarihinde Braunau am Inn'de dünyaya gelmişti. Şu anda Hitler'in doğduğu ev konusunda tartışmalar sürüyor. Hükümet son olarak evin kamulaştırılmasına karar vermişti. Geçen yıl Avusturya Parlamentosu’nda yapılan oylamada söz konusu mülkün kamulaştırılmasını öngören yasa oy çokluğu ile kabul edilmişti.

Avusturya hükümeti, binanın Neonazilerce bir "hac yerine" dönüştürülmesini engellemek istiyor. Ancak evin şu anki sahibi Gerlinde Pommer hükümetin bu kararına karşı çıktı.

Adolf Hitler'in üç yaşına kadar yaşadığı binanın önünde hâlihazırda eski Mathausen Toplama Kampı’ndan getirtilen büyük bir granit taş bulunuyor. Taşın üzerinde ise şu ifadeler yer alıyor: "Barış, Özgürlük ve Demokrasi için. Faşizme bir daha asla. Milyonlarca ölü uyarıyor."

© Deutsche Welle Türkçe

dpa, BS/MK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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