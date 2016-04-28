Avusturya eleştirilerin odağında



BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon Avusturya Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada Avrupa’da gittikçe sertleşen göç ve sığınmacı politikalarına ilişkin endişelerini dile getirdi. Ban, bu tür konsept ve eylemlerin, devletlerin insani devletler hukuku ve Avrupa hukuku konusundaki yükümlülükleri açısından son derece olumsuz bir mesaj taşıdığını belirten Ban,“Avusturya sınırları içinde ve dışında yabancı düşmanlığının artmasından son derece huzursuzum” ifadesini kullandı. Ban, eğer göçmenlerin ülkeye ayak basmaları süreci iyi yönetilebilirse göçmenlerin Avrupa ülkeleri için kazanç olacağını vurguladı.

Avusturya Parlamentosu sığınma yasalarını sertleştirme kararı aldı

Avusturya Parlamentosu 27 Nisan’daki oturumunda iltica yasasını sertleştirme kararı almıştı. Parlamentoda büyük çoğunlukla kabul edilen yasa, hükümete sığınmacılar konusunda 'olağanüstü hal' ilan etme ve iltica başvurularını sınırda reddetme imkanı tanıyor. İlk etapta altı ay olarak düşünülen sığınmacılar konusundaki 'olağanüstü hal'in süresi yasaya göre aşamalı olarak 2 yıla kadar uzatılabilecek. Sığınmacı kadın ve çocukların 'güvenli' komşu ülkelere gönderilmesi öngörülüyor.

Yeni yasayla iltica başvurusunda bulunanların ailelerini yanlarına almaları da zorlaştırılıyor. İltica başvurularının değerlendirilmesi süreci de altı aydan 15 aya çıkarıldı.

İtalya'dan Avusuturya'ya 'gözden geçir' çağrısı

İtalya, komşu Avusturya'nın sınırdaki Brenner Geçidi'ne 400 metre uzunluğunda dikenli tel örme planını eleştirdi. İtalya İçişleri Bakanı Angelino Alfano, bu planın kabul edilemeyeceğini, İtalya'dan Avusturya'ya geçen sığınmacı sayısının şu an çok düşük olduğu göz önüne alındığında planın anlamsız olduğunu söyledi. İtalya Dışişleri Bakanı Paolo Gentiloni de, Avusturya’nın öne sürdüğü, “göçmenlerin İtalya üzerinden geçişleri nedeniyle sınır kontrollerinin yeniden bir gereklilik haline geldiği” gerekçesini reddederek, 'Avusturya'nın geçerli bir gerekçesi bulunmadığını ve planın Avrupa hukukuna aykırı olduğunu' kaydetti.

Avrupa Konseyi'nden uyarı

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland da Avusturya’da sağ popülist Avusturya Özgürlükçü Partisi (FPÖ) adayının cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunu kazanmasının bir eğilimi gösterdiğine işaret ederek, Avrupa’da popülist eğilimlerin ve milliyetçiliğin artmasının demokrasi ve insan haklarını önemli ölçüde tehlikeye düşürdüğünü belirtti.

AFP,rtr/ÇA/BK