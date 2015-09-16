Avusturya da sınır kontrolüne başladı



Almanya'nın ardından Avusturya da çarşamba gününden itibaren sınır kontrolleri başlattı. Yetkililer Macaristan, İtalya, Slovenya ve Slovakya sınırlarında kontrollerin yapıldığını belirtti.

ORF televizyonuna konuşan Avusturya İçişleri Bakanı Johanna Mikl-Leitner, şu anda Macaristan'a hiç kimseyi geri göndermediklerini, ayrıca Almanya'nın da Avusturya'ya sığınmacı göndermediğini ifade etti. Bakan, Almanya'ya Avusturya'dan her gün belirli bir sayıda sığınmacı gönderilmesi için görüşmelerin sürdüğünü de dile getirdi.

Macaristan'ın sığınmacılara karşı tutumunu sertleştirmesinin ardından daha fazla sığınmacı Almanya'ya gitmek üzere Avusturya'ya yönelmişti. Avusturya da artan sığınmacı akınına karşı kontrollere başlayacağını açıklamıştı.

Özellikle Salzburg Tren Garı'nda yoğunluk nedeniyle durumun kötüleştiği ve çok sayıda sığınmacının taksi ve otobüslerde Almanya sınırına ulaşmaya çalıştığı belirtiliyor. İstasyondaki kalabalık nedeniyle tren seferlerinin zaman zaman aksadığı bildirildi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Avusturya Başbakanı Werner Faymann'ın girişimiyle gelecek hafta AB hükümet ve devlet başkanlarının bir araya geleceği özel bir zirve düzenlenmesi planlanıyor.