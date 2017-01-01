Avusturya AGİT dönem başkanlığını devraldı

Avusturya, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) dönem başkanlığını 1 Ocak itibarıyla Almanya'dan devraldı.

Avusturya'nın Dışişleri Bakanlığı'ndan cumartesi günü yapılan açıklamada Dışişleri Bakanı ve yeni AGİT Dönem Başkanı Sebastian Kurz'un Ukrayna'nın doğusundaki kriz bölgesinde temaslarda bulunacağı kaydedildi. Kurz'un 3 ve 4 Ocak'ta Ukrayna'nın doğusundaki liman kenti Mariupol civarında durum tespiti yapacağı bildirildi.

Kurz, Viyana'nın doğu ve batı arasındaki köprü görevini güven arttırıcı önlemler için kullanacağını söyledi. Kurz AGİT'in öneminin "at gözlüğü" ile düşünmenin arttığı şu anki gibi zor dönemlerde daha da arttığını söyledi.

Avusturya'nın bu yılki dönem başkanlığı hedefleri arasında mevcut çatışmaları yatıştırmak, devletler arasındaki güveni geri kazanmak ve birçok ülkenin güvenliğini tehdit eden radikalleşme ile savaşmak yer alıyor. AGİT 57 üye ülkeden oluşuyor.

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dpa/SSB/BW