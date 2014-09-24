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Dünya
Deutsche Welle

Avustralya'da terör zanlısı öldürüldü

Avustralya'da terör zanlısı olarak karakola davet edilen 18 yaşındaki genç, polis tarafından öldürüldü. Zanlının, iki polisi bıçaklaması üzerine polis tarafından vurulduğu açıklandı.

24 Eylül 2014 12:36


Polisin açıklamasına göre olay şöyle gelişti: Melbourne'da daha önce muhtelif olaylardan ötürü poliste kaydı bulunan terör zanlısı ifade vermek üzere polis merkezine çağrıldı.

18 yaşındaki zanlı, karakolda terörle mücadele şubesinden iki polisle karşılaştı. Beraberinde getirdiği bıçağı çıkaran zanlı, polisleri birçok yerinden bıçakladı. Bunun üzerine polislerden biri zanlıyı vurarak etkisiz hale getirdi.

Adı açıklanmayan terör zanlısının, Avustralya Başbakanı Tony Abbott'ı tehdit ettiği ve terör örgütü IŞİD'in bir simgesiyle görüntülendiği için hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

IŞİD, mevzilerine düzenlenen hava saldırıları üzerine taraftarlarını ayrım gözetmeksizin tüm Batılıları öldürmeye çağırmıştı.

Avustralya'da terör alarmı

Avustralya Başbakanı Tony Abbott, bu ay içinde yaptığı bir açıklamayla, "büyük bir saldırı düzenlenme ihtimalini göz önünde tutarak terör alarmı seviyesini ortadan yüksek seviyesine çekme kararı aldıklarını" söylemişti.

Avustralya, Irak ve Suriye'de faaliyet gösteren terör örgütüyle mücadele kararı alan ABD yönetimine destek veriyor. Terör örgütüyle çatışan Iraklı Kürtlere Avustralya da silah ve teçhizat yardımı yapmayı kararlaştırmıştı.

Terör örgütü saflarında savaşıp geri dönen Avustralya vatandaşlarının ülkede eylemler düzenlemesinden kaygı duyuluyor. Avustralya gizli servisinin bir süre önce medyaya yansıyan bir raporunda, bölgeden geri dönen en az 20 kişiye dikkat çekilmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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