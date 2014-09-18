Avustralya’da terör operasyonu



Avustralya tarihinin en büyük terör operasyonu kapsamında Sydney ve Brisbane kentlerinde çok sayıda eve baskın düzenlendi. 800 polisin görevli olduğu operasyon kapsamında en az 15 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların çoğunlukla Afganistan uyruklu olduğu bildirildi. Evlerde kamalar, yüz maskeleri ve savaş kıyafetleri bulundu.

Operasyonda gözaltına alınanlardan birinin tutuklandığı ve bu kişinin 22 yaşındaki Afgan kökenli Omarjan Azari olduğu açıklandı. Polis, Azari'nin Avustralya'da terör saldırısı hazırlığında olduğunu belirtti. Avukatları tarafından yapılan kefalet başvurusu reddedilen Azari ve gözaltına alınan diğer kişiler "Avustralya'da toplumdan rastgele bir kişiyi kaçırıp İD bayrağı önünde kafasını kesmeyi planlamakla" suçlanıyor.

Avustralya Başbakanı Tony Abbott yaptığı açıklamada, ülkede bir terör saldırısı konusunda ciddi risk olduğunu kaydetti.

Abbott, radikal İslam Devleti örgütünün Avustralya’daki destekçilerinden ölümlü saldırılar düzenlemesini istediği yönünde ipuçları bulunduğunu belirtti.

Avustralya hükümeti terör saldırıları olabileceği gerekçesi ile 12 Eylül'de terör tehdidi seviyesini orta seviyeden yüksek seviyeye çıkartmıştı.