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Dünya
Deutsche Welle

Avustralya'da terör alarmı

Avustralya'da terör tehdidi seviyesi bir basamak yükseltildi.

12 Eylül 2014 13:44


Avustralya Başbakanı Tony Abbott, "büyük bir saldırı düzenlenme ihtimalini göz önünde tutarak terör seviyesini ortadan yüksek seviyesine çekme kararı aldıklarını" söyledi.

"Ellerinde muhtemel eyleme dair somut ipuçları bulunmadığını" kaydeden Abbott, "istihbarat raporlarının Avustralya'da saldırı düzenlemek isteyen ve bu potansiyele sahip belirli kişilerin varlığına" işaret ettiğini söyledi.

Avustralya, Irak ve Suriye'de faaliyet gösteren İslam Devleti terör örgütüyle mücadele kararı alan ABD yönetimine destek veriyor. Terör örgütüyle çatışan Iraklı Kürtlere Avustralya da silah ve teçhizat yardımı yapmayı kararlaştırmıştı.

Terör örgütü saflarında savaşıp geri dönen Avustralya vatandaşlarının ülkede eylemler düzenlemesinden kaygı duyuluyor. Avustralya gizli servisinin bir süre önce medyaya yansıyan bir raporunda, bölgeden geri dönen en az 20 kişiye dikkat çekildi.

Avustralya'da düşük, orta, yüksek ve ciddi olarak tanımlanan dört seviyeli bir terör tehdidi sistemi uygulanıyor. Gözlemcilere göre 10 yıldır ilk kez terör tehdidi seviyesi yüksek seviyesine çıkartıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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AvustralyaBaşbakanı Tony AbbottAbbottIrakSuriyeDevletiABDIraklı Kürtlere AvustralyaDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/dpa/rtr/NH

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