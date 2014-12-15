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Dünya
Deutsche Welle

Avustralya'da rehine krizi

Avustralya'nın Sidney kentinde bir kafeteryayı basan kimliği belirsiz bir kişi müşterileri rehin aldı. Sidney'de olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Kentin sembollerinden Opera binası tahliye edildi.

15 Aralık 2014 11:08


Polisin açıklamasına göre, Martin Place Caddesi'ndeki Lindt kafeye yerel saatle 09.45'te gelen saldırgan, içeride bulunanları rehin aldı. Kafeteryanın vitrinine, üzerinde Arapça yazılar bulunan bir bez parçası asıldı.

Polis bölgede yoğun güvenlik önlemleri aldı. Kentin iş merkezinde meydana gelen olayın ardından Sidney'in sembollerinden Opera binası şüpheli bir çanta nedeniyle tahliye edildi.

Sayıları polis tarafından 30 civarında olarak bildirilen rehinelerden 5'i kurtulmayı başardı.

Başbakan Tony Abbott güvenlik kabinesini olağanüstü toplantıya çağırdı. "Bize kötülük etmek isteyenler var" diyen Abbott, vatandaşlarını gündelik hayatını normal akışında sürdürmeye çağırdı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Avustralya SidneyOperaMartin Place Caddesi LindtArapçaSidneyTony AbbottAbbottDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/dpa/rtr/NHBK

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