Avustralya'da rehine krizi

Polisin açıklamasına göre, Martin Place Caddesi'ndeki Lindt kafeye yerel saatle 09.45'te gelen saldırgan, içeride bulunanları rehin aldı. Kafeteryanın vitrinine, üzerinde Arapça yazılar bulunan bir bez parçası asıldı.
Polis bölgede yoğun güvenlik önlemleri aldı. Kentin iş merkezinde meydana gelen olayın ardından Sidney'in sembollerinden Opera binası şüpheli bir çanta nedeniyle tahliye edildi.
Sayıları polis tarafından 30 civarında olarak bildirilen rehinelerden 5'i kurtulmayı başardı.
Başbakan Tony Abbott güvenlik kabinesini olağanüstü toplantıya çağırdı. "Bize kötülük etmek isteyenler var" diyen Abbott, vatandaşlarını gündelik hayatını normal akışında sürdürmeye çağırdı.