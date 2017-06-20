Avustralya Suriye operasyonlarını askıya aldı

Avustralya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Tedbir olarak Avustralya Hava Kuvvetleri'nin Suriye'deki operasyonlarına geçici olarak son verildi" denildi.

Savunma Bakanlığı operasyonların neden durdurulduğuna ilişkin bir açıklama yapmazken, Avustralya basınında kararın ABD'nin bir Suriye uçağını düşürmesinin ardından Rusya ile ABD arasında patak veren gerginlikle bağlantılı olduğu yorumları yapıldı.

Öte yandan, koalisyonun bir parçası olarak Avustralya uçaklarının Irak'taki operasyonlarını ise sürdüreceği bildirildi.

ABD uçakları hafta sonu Suriye Hava Kuvvetleri'na ait bir uçağı düşürmüştü. Ardından Rusya, dün yaptığı açıklamada Suriye'de Fırat'ın batısında uçan ABD öncülüğündeki koalisyon uçaklarının potansiyel hedef olarak görüleceği ve füze sistemleri ve askeri uçaklarla takip edileceğini söylemiş ancak bu uçakların düşürüleceğini belirtmemişti.

Avustralya uluslararası koalisyona 300 askeri personel, altı F/A-18 hornet savaş uçağı, bir erken uyarı uçağı, bir havada yakıt ikmal uçağı ile katkı sağlıyor.

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Reuters/AFP/ BÖ/GA