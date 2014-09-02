Avustralya Putin'i istemiyor



Avustralya Ticaret Bakanı Andrew Robb, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 15-16 Kasım 2014'te Avustralya'nın Brisbane kentinde düzenlenecek G20 Zirvesi'ne katılmasını önlemek istediklerini açıkladı.

Putin'in G20 Zirvesi'ne katılımının engellenmesi yönündeki uluslararası görüşlerin çoğaldığına dikkat çeken Andrew Robb, konuyu Galler'de yapılacak NATO Zirvesi'ne taşıyacaklarını kaydetti.

Buna göre Avustralya Dışişleri Bakanı Julie Bishop ve Savunma Bakanı David Johnston, 4-5 Eylül tarihlerinde yapılacak NATO Zirvesi'nde Putin'in G20 Zirvesi'ne katılımının engellenmesi için lobi faaliyeti yürütecek.

Avustralya, ABD ve AB ile koordineli olarak Rusya'ya karşı yaptırım uygulayan ülkeler arasında. Başbakan Tony Abbott, dün yaptırımları genişletme kararı aldıklarını açıklamıştı.