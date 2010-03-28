Avustralya Grand Prix'i Button'un

T24- Formula 1'de sezonun ikinci yarışı olan Avustralya Grand Prix'sini, McLaren'ın İngiliz pilotu Jenson Button kazandı.

Avustralya'nın Melbourne kentindeki 5.303 kilometre uzunluğundaki Albert Park Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılan sezonun ikinci yarışına 4. sırada başlayan, geçen sezonun şampiyonu Jenson Button, Bahreyn'deki performansının aksine iyi bir yarış sergiledi. Button, 1 saat 33 dakika 36.531 saniyede tamamladığı yarışta, yeni takımıyla ilk zaferine ulaştı.

Mücadeleye 9. sırada başlayan Renault'nun Polonyalı pilotu Robert Kubica'nın ikinci olduğu mücadelede, geçen yarışı ikinci sırada bitiren Ferrari'nin Brezilyalı pilotu Felipe Massa ise üçüncü sırada yer aldı.

Bahreyn Grand Prix'sinin galibi, iki dünya şampiyonluğu bulunan Ferrari'nin İspanyol pilotu Fernando Alonso ise 3. sırada başladığı yarışı 4. sırada tamamlayarak, pilotlar klasmanındaki liderliğini korudu.

Mercedes'in Alman pilotu Nico Rosberg'in damalı bayrağı 5. sırada gördüğü yarışta, mücadeleye 11. sırada başlamasına karşın iyi bir performans sergileyen ve son turlarda Alonso'yu geçmeye çalışırken Red Bull'dan Mark Webber ile çarpışan McLaren'ın İngiliz pilotu Lewis Hamilton ise 6. sıraya geriledi. Webber de bu nedenle finişi 9. sırada görebildi.

3 yıl sonra Formula 1 pistlerine dönüş yapan, 7 dünya şampiyonluğu bulunan, Mercedes GP'nin 41 yaşındaki efsanevi Alman pilotu Michael Schumacher ise 7. sırada başladığı yarışı 10. sırada tamamlayabildi.

Yarışa ilk sırada (Pole position) başlayan Red Bull'un Alman pilotu Sebastian Vettel ise fren problemi nedeniyle 33 tur kala yarış dışı kaldı.

Markalar klasmanında Ferrari takımı, 70 puanla liderliğini sürdürdü.

Sezonun 3. yarışı olan Malezya Grand Prix'si, 4 Nisan Pazar günü Kuala Lumpur Pisti'nde yapılacak.