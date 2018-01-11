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Spor

Avustralya Açık'ta kuralar çekildi

Gerçekleştirilen kura çekilişi sonucu sezonun ilk Grand Slam'inde ana tablo eşleşmeleri belli oldu

11 Ocak 2018 17:24

Sezonun ilk Grand Slam turnuvası Avustralya Açık'ta ana tablo kuraları çekildi.

Melbourne kentinin 15-28 Ocak tarihlerinde ev sahipliği yapacağı turnuvadaki kura çekimi sonucu, tek erkeklerde dünya 1 numarası Rafael Nadal, ilk turda sıralamanın 81. basamağındaki Dominikli Victor Estrella Burgos ile eşleşti.

2 numaralı seribaşı Roger Federer, unvanını korumak için mücadele edeceği turnuvadaki ilk maçını, dünya 51 numarası Aljaz Bedene ile oynayacak.

Sakatlığı yüzünden 6 aydır kortlardan uzak kalan eski dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic ise 14 numaralı seribaşı olarak katılacağı organizasyondaki ilk maçında 63. basamaktaki Donald Young ile karşılaşacak.

Halep'e 17 yaşında rakip 

Tek kadınlar ana tablosunda ise dünya 1 numarası Simona Halep, ilk turda 17 yaşındaki Destanee Aiava'nın karşısına çıkacak. Ülkesinde düzenlenen turnuvaya wild card ile katılan Aiava, dünya sıralamasının 193. basamağında yer alıyor.

Halep gibi kariyerinin ilk Grand Slam şampiyonluğunu kovalayan 2 numaralı seribaşı Caroline Wozniacki, dünya 57'ncisi Rumen Mihaela Buzarnescu ile mücadele edecek.

3 numaralı seribaşı Garbine Muguruza ise turnuvaya, dünya 270 numarası Fransız Jessika Ponchet ile oynayacağı maçla başlayacak.

Doğum sonrası Grand Slam oynayacak seviyeye gelemediği için unvanını koruyamayacak olan Serena Wiliiams'ın yokluğunu, ablası Venus doldurmaya çalışacak. 5 numaralı seribaşı Venüs Williams'ı ilk turda, dünya 77'ncisi Belinda Bencic ile zorlu bir düello bekliyor.(Eurosport)

 

 

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